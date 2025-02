Commune Colère - Assemblée de Lutte 4

Après 3 assemblées massives et une manifestation historique qui a rassemblé près de 100 000 personnes dans la rue le 13/2, une chose est claire : la lutte ne fait que commencer ! 💥

Le programme Arizona, c’est une offensive brutale contre les travailleur·euses, les allocataires sociallaux, les services publics et les femmes, qui en subiront encore plus durement les conséquences. Précarisation, austérité, répression, mépris total de l’urgence écologique : ils veulent nous faire payer leur crise, mais nous ne nous laisserons pas faire ! 🔥🔥🔥

Face à cette attaque sans précédent, l’heure est à l’organisation. Nous avons déjà prouvé notre force collective, mais il faut aller plus loin. Nous devons riposter, construire une contre-offensive et amplifier la résistance.

Mettons-nous autour de la table pour faire le bilan des dernières actions, identifier les bonnes pistes, se coordonner et renforcer nos actions.

Travailleur·euses, délégué·es syndicaux, militant·es féministes, antiracistes, associatives, écologistes, avec ou sans emploi, avec ou sans papiers,... ces gouvernements nous attaquent tous·tes, répondons en construisant la résistance ✊

📣 Venez, faites passer le mot, et préparons ensemble la contre-offensive !