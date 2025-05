Histoires radicales - Le SPK

3 juin - 09h30 - Place Fernand Cocq

Marche Explusion chômage Ixelles-Etterbeek Werkloosheid uitsluiting mars

ACTE 2 Ce mardi 3 juin, marchons contre les exclusions du chômage ! Op dinsdag 3 juni : mars tegen de uitsluiting van werklozen ! Toutes et tous concerné⸱es ! De 17 à 77 ans ! Alle betrokkenen ! Van 17 tot 77 jaar oud ! Quel impact entraînera la mesure-phare du gouvernement Arizona ? Venez écouter les personnes concernées et les échos du terrain ce 3 juin. Le gouvernement fédéral souhaite limiter les allocations de chômage dans le temps avec un maximum de deux ans et ce, seulement (...)