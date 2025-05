Marche Explusion chômage Ixelles-Etterbeek Werkloosheid uitsluiting mars

Toutes et tous concerné⸱es !

De 17 à 77 ans !



Alle betrokkenen !

Van 17 tot 77 jaar oud !

Quel impact entraînera la mesure-phare du gouvernement Arizona ? Venez écouter les personnes concernées et les échos du terrain ce 3 juin.

Le gouvernement fédéral souhaite limiter les allocations de chômage dans le temps avec un maximum de deux ans et ce, seulement pour ceux et celles qui ont déjà au moins travaillé cinq ans. Selon l’ONEM, 100.000 à 320.000 personnes au minimum sont concernées.

Résultats ?

Une perte de droit à l’assurance chômage pour de nombreuses personnes qui ont pourtant cotisé et se retrouvant avec un grand risque d’appauvrissement. En effet, beaucoup devront compter sur la solidarité familiale, n’ayant plus assez de ressources.

Pour celles et ceux qui sont dans les conditions, on s’attend à une arrivée massive de personnes qui émargeront aux CPAS, déjà exsangues. Or, l’accompagnement des demandeur·euses d’emploi n’est pas leur mission première.

Cette mesure aura aussi des conséquences importantes sur les services publics d’accompagnement des personnes en recherche d’emploi (ONEM, Actiris, VDAB, Forem) et associatifs (missions locales, alphabétisation, formation). Et cela touchera autant les personnes bénéficiaires de ces services que celles qui y sont employées.

Enfin, on peut aussi imaginer qu’une bonne partie des personnes ciblées par cette mesure disparaîtront des radars…

Contact : desc@liguedh.be



Infos pratiques (Nous sommes en attente d’un accord de la police pour trajet) :

9:30 : Place Fernand Cocq

11:30 CPAS Ixelles

Ixelles 13:00 CPAS Etterbeek

À l’initiative de la Ligue des droits humains, du Collectif Solidarité Contre l’Exclusion et des syndicats avec... :

SAAMO Brussel, Fédération des Services Sociaux, Lire et Écrire Bruxelles, FeBISP (Fédération bruxelloise des Organismes d’Insertion Socioprofessionnelle), les réseaux francophone et néerlandophone de lutte contre la pauvreté Brussels Platform Armoede & Forum - Bruxelles contre les inégalités, CBCS , Commune colère, Actrices et Acteurs des Temps Présents, FEWASC (Fédération Wallonne des Assistants Sociaux des Cpas), CGSP ALR Ixelles et Etterbeek, CGSP ACOD ALR LRB , FGTB ABVV Bxl, CSC Bruxelles - ACV Brussel, Comité des Travailleurs.es Sans-Emploi de la CSC Bruxelles, CSC Ixelles, FGTB Etterbeek, CSC culture, MOC Bruxelles…

Laten we deze dinsdag 3 juni een mars houden tegen de uitsluiting van werklozen ! Welke gevolgen zullen de voornaamste beperkende maatregelen van de Arizonaregering hebben ? Kom op 3 juni luisteren naar getroffenen en mensen op de grond.

De federale regering wil de werkloosheidsuitkering beperken tot maximaal twee jaar, en alleen voor mensen die al minstens vijf jaar hebben gewerkt. Volgens de RVA zal dit minstens 100.000 tot 320.000 mensen treffen.

Wat zijn de gevolgen ?

Met het verlies van het recht op werkloosheidsuitkering lopen talrijke mensen, die al premies hebben betaald, een groot risico op verarming. Zonder middelen genoeg zullen velen moeten neerkomen op solidariteit binnen het gezin.

Voor diegenen die in aanmerking komen, verwachten we een massale toestroom (van mensen die zullen afhangen van ??) naar de toch al overbelaste OCMW’s. Werkzoekenden ondersteunen is niet hetzelfde als een baan helpen vinden en is trouwens niet hun primaire missie.

Deze maatregel zal ook een grote impact hebben op openbare diensten die werkzoekenden ondersteunen (RVA, Actiris, VDAB, Forem) en op verenigingen zoals lokale missies, alfabetisering, vorming . Dit zal zowel gevolgen hebben voor de mensen die gebruik maken van deze diensten, als voor degenen die er werken.

Ten slotte kunnen we ons helaas ook voorstellen, dat veel van de mensen voor wie deze maatregel bedoeld is, van de radar zullen verdwijnen...

Contact : desc@liguedh.be

Praktische details (We wachten tot de politie akkoord gaat met de reis) :

9:30 : Place Fernand Cocq - Fernand Cocqplein

11:30 CPAS Ixelles - Elsene OCMW

Ixelles - Elsene 13:00 CPAS Etterbeek OCMW

Op initiatief van de Ligue des droits humains, het Collectif Solidarité Contre l’Exclusion en de vakbonden met... :