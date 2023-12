[Compte rendu] Manifestation contre l’antisémitisme. Contre tous les racismes.

Notre appel, posté le 4 décembre 2023, exprimait notre volonté de marcher derrière une banderole commune « contre l’antisémitisme et contre tous les racismes » pour porter collectivement l’histoire afin qu’elle ne se répète jamais plus, nulle part, à l’égard de qui que ce soit. Nous souhaitions marcher contre la haine des Juif·ves et contre la haine des Arabes, des Noir·es, des Musulman·es, des personnes migrantes. Never again, for anyone, is now — Plus jamais ça, à l’égard de qui que ce soit, c’est maintenant.

Ce bloc nous a aussi permis de marcher fièrement contre l’antisémitisme et de résister à son instrumentalisation consistant à faire passer pour antisémite toute critique de la politique coloniale du gouvernement israélien.

Notre appel, lancé conjointement avec Een Andere Joodse Stem – EAJS et le collectif Shabbes 24/7, a rallié de nombreuses associations qui ont appelé leurs sympathisant·es à nous rejoindre au sein d’un bloc antiraciste : Amnesty International Belgique francophone, CNCD-11.11.11, Gauche anticapitaliste, Kif Kif Beweging, la Ligue des droits humains, la Plateforme citoyenne, le Mouvement Ouvrier Chrétien, MRAX asbl, Réseau ADES, Union syndicale étudiante, le Ciré, des avocats des droits humains, avec le soutien de collectifs sans-papiers et antifascistes. Nous tenons à saluer la présence et l’aide précieuse de militant·es antifascistes qui ont permis d’assurer un service d’ordre et nous ont permis à toutes et à tous d’exprimer nos voix en toute sécurité, face aux risques posés par l’extrême- droite qui était peu nombreuse mais néanmoins présente.

Dès 13h30, notre bloc antiraciste s’est progressivement constitué Boulevard de l’Empereur, aux abords de la Place de la Chapelle, constituant un important point de ralliement pour la gauche de plusieurs centaines de personnes. De nombreuses personnalités politiques progressistes de premier plan étaient également présentes, soulagées de trouver dans notre appel une place dans le cortège où elles pouvaient se reconnaître.

Le bloc s’est élancé en chantant Ale Brider, Ale Shvester (chant de fraternité et de sororité en yiddish) et Zog nit keynmol (chant des partisans juifs), et a poursuivi sa marche au rythme de chants contre l’antisémitisme ainsi que des chants antiracistes et antifascistes.

Solidaires, nous sommes remonté·es groupé·es vers la Place Poelaert tout en nous tenant à quelques dizaines de mètres du cortège principal, respectant les consignes de la police. En chemin, nous nous sommes arrêté·es devant le Musée Juif de Bruxelles où une minute de silence pour les victimes des attentats terroristes antisémites du 24 mai 2014 a été observée. Nous avons dissous le cortège et rangé la banderole aux abords de la place Poelaert, où s’achevait la marche principale et où commençaient les discours des organisateurs.

En tant qu’association juive de gauche, nous sommes fier·es d’être restés fidèles à nos valeurs progressistes et heureux·ses d’avoir contribué à créer des liens sincères, amicaux et durables entre des citoyen·nes soucieux·ses de solidarité dans un monde de plus en plus fracturé. Loin de “diluer l’antisémitisme dans les autres racismes” comme cela nous a été reproché par les organisateurs, ce sont des moments comme celui-ci qui ouvrent des pistes pour lutter sérieusement contre toutes les formes de racisme, chacune avec ses spécificités, avec des alliances entre les minorités. Ces alliances doivent être consolidées pour résister dans ces sombres temps qui s’annoncent.

Face à l’antisémitisme, ni oubli, ni déni, ni instrumentalisation.