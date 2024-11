[Conférence gesticulée] « Super Papa, tu veux une médaille ? »

A travers mon œil de jeune père et mes anecdotes de vie, je me questionne sur la « nouvelle paternité ». Cette exploration m’amène à découvrir un mystère sur la masculinité qui m’interroge : « Pourquoi les hommes n’expriment-ils pas leurs sentiments ? » et quelle conséquence cela a sur notre société. C’est à partir de cette observation systémique, culturelle et politique que je me penche sur la question du genre et de sa construction.