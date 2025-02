Festival Ré-créations

Samedi 22 & dimanche 23 mars viens découvrir un programme haut en couleur.

Samedi 22 mars :

🕙10h-13h

World café : « Comment fait-on pour vivre ensemble ? » avec Singa, Daryacu, Mietshauser, TSBF, CLTB, ...

🕙14h Conférence gesticulée : « C’est qui le bonhomme »

Suivi d’un atelier sur les masculinités

🕙18h Conférence gesticulée : « Sois passif et tais toi ! »

🕙 20h La soirée commence ! Au menu :

Initiation aux danses folks

Bal folk avec le groupe « Aïe mon Pied » : laisse-toi emporter par les sons envoûtants du nyckelharpa, du violoncelle et du bodhràn !

À partir de 23h/minuit : Soirée électro avec Floeur, artiste engagée qui mêle kicks frénétiques et voix ensorcelante

Dimanche 23 mars :

🕙 11h-14h Open spaces & Brunch : on expérimente ensemble !

Viens explorer librement les idées qui ont émergé la veille. Au programme également : un atelier sur le transactivisme et les identités de genre, une introduction au Feldenkrais...

🕙14h-16h : Espace rencontre parents- enfants : Le lieu de rencontre accueille dans un espace familial et convivial des jeunes enfants accompagnés de leurs parents ou d’une personne proche (MoMa).

🕙16h30 « Wilderness » : Un spectacle d’impro pas comme les autres... en silence !

Une expérience inclusive et poétique, accessible aux personnes malentendantes, où le corps et les émotions parlent plus que les mots.

🕙19h30 « Premières fois » : Spectacle d’impro

Un regard sincère, léger et déculpabilisant sur nos découvertes intimes et sentimentales.

💸Entrée libre et prix libre et conscient pour toutes les activités : ramène des espèces !

📍Lieu : l’îlot 111 - 23 rue de Liverpool, Moolenbeek

📌Rejoins-nous pour ce week-end de rencontres, d’échanges et de création collective. Parce que vivre ensemble, ça s’apprend, ça se partage, et surtout... ça se fête ! 🎉