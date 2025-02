Congo Éteint : rencontre avec Alexandre Mulongo Finkelstein

Congo Éteint est un recueil de nouvelles écrites par sept autaires de Lubumbashi lors d’une résidence d’écriture conduite par les petites singularités sur l’invitation des Ateliers Picha (RDC) en novembre 2023. Variations minérales autour de Kasulo, elles mettent en scène les affres de la vie quotidienne dans la région minière du Katanga d’où proviennent les métaux (cuivre et cobalt notamment) indispensables à nos technologies, et en exergue les luttes pour la dignité qui en résultent. Ces nouvelles originales, écrites par des habitanz (écrivans, journalistes, scientifiques et artistes), engagent la colonisation et sa poursuite par d’autres moyens, la dangerosité et l’exploitation impitoyable, mais aussi les traditions et les espoirs de la lutte en solidarité pour la souveraineté et le respect des travaillaires.

Au cœur d’une région marquée par la richesse de son sous-sol et les cicatrices de son exploitation, si hier, des humanz étaient déracinæs de leurs terres, aujourd’hui, c’est le sous-sol qui est dérobé sous les pieds de leurs descendanz, emportant avec lui une part de l’âme ancestrale congolaise, camouflée dans un système disproportionné et inéquitable.

Pour ceux qui osent regarder au-delà des apparences, Congo Éteint est une introspection de l’équité et du devenir d’une contrée généreuse qui a tant donné ; qu’a-t-elle reçu en retour ? La réalité dépasse souvent la fiction, et ici, les imaginaires résonnent bien au-delà de ses frontières.

Rejoignez-nous pour une soirée spéciale dédiée à la littérature et à la découverte culturelle lors de la présentation du livre « Congo Éteint » par Alexandre Mulongo Finkelstein, organisée par WisuKama.

Cet événement aura lieu le 22 février 2025, de 18h à 22h, au 30 rue Anoul, 1050. Venez rencontrer l’un des autaires, écouter une présentation captivante de son œuvre, et profitez d’une séance de dédicace. Un petit buffet sera a votre dispot pour agrémenter cette soirée littéraire. Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l’univers poignant du « Congo Éteint ». Nous espérons vous y voir

nombreux !

Première de couverture de l’ouvrage Congo Éteint

Alexandre Mulongo Finkelstein, Costa Tshinzam, Gloria Mpanga, Ruth Kutemba, Jackson Bukasa, 2Bebe, Diur Ravanastron et Lambick Meli Sikiaba, précédées d’un avant-propos de Natacha Roussel petites singularités

Couverture intérieure de l’ouvrage La couverture intérieure est une photo satellite prise par Copernicus Sentinel Data (2024) où l’on peut voir à gauche et à droite les villes de Tenke et Fungurume, distantes de 20 km à vol d’oiseau. Entre les deux s’étendent les 1600 km2 de la concession minière TFM . petites singularités