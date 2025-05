Demander la ré-ouverture du stade Verdonck

En plein cœur du quartier Scheut, entre les rues Verdonck et De Swaef, se trouve un stade d’athlétisme abandonné depuis plus de 20 ans, un espace vert clôturé dans un quartier dense et populaire. Le Front de mères, soutenu par de nombreuses associations (FDSS, CRU, Pro-les-terres, IEB, Extinction Rébellion, 1070ContreLaGentrification), souhaite sa réouverture pour en faire un projet par et pour le quartier. Ils interpelleront le conseil communal d’Anderlecht le jeudi 22 mai pour demander aux mandataires communaux de s’engager à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour permettre la réouverture du stade au plus vite au profit des habitant·es.

Rendez-vous à la Place du Conseil le 22 mai à 18h30 pour les soutenir et assister à l’interpellation !

Contact : front.de.meres.belgique@gmail.com