Déportation collective vers le Congo par l’agence Frontex

Nous apprenions ces derniers jours que plusieurs personnes originaires de la République Démocratique du Congo et détenues en centres fermés avaient été informées qu’elles seraient mises sur un vol, ce mercredi 13 novembre 2024, en vue d’être expulsées vers leur pays d’origine. Il leur a été dit qu’il n’y aurait pas de passager·ères et aucun moyen de résister. Ces personnes seront rassemblées les jours précédents au centre fermé 127bis et mises, mercredi 13 novembre 2024, dans un vol charter spécifiquement affrété pour procéder à l’expulsion de plusieurs ressortissant·es de la RDC vivant en Belgique et dans d’autres pays de l’espace Schengen. Il est possible que nous apprenions en dernière minute que l’avion fera également escale dans d’autres pays voisins de la RDC, pour déporter d’autres personnes comme ce fut le cas des années précédentes (Ghana, Guinée, Sénégal). L’avion s’envolerait de l’aéroport militaire de Melsbroek (Chaussée de Haecht 138 à Melsbroek) ce mercredi 13 novembre à 12h25, d’après les informations récoltées. À notre connaissance, la précédente déportation collective à partir de la Belgique vers la RDC a eu lieu le 11 septembre 2023 (https://www.gettingthevoiceout.org/deportation-avec-vol-frontex-vers-la-rdc-ce-11-09-2023/). Nous dénonçons fermement cette expulsion, qui a lieu dans le plus grand des silences. Getting the Voice Out Collective deportation to the Congo by Frontex (European Border and Coast Guard Agency) and the Belgian State on 13 november 2024

Collectieve deportatie naar Congo door Frontex (Europees Grens- en kustwachtagentschap) en de Belgische staat op 13 november 2024

Voir en ligne : Getting The Voice Out