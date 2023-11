Discussion : Action directe et Révolution

Écologie

[ USA ] Affrontements lors d’une manifestation contre la « cop city »

Les opposants à la « cop city » (le projet du centre d’entraînement de la police d’Atlanta qui doit s’étendre sur 5 hectares) se sont heurté à la police lors d’une manifestation lundi 13 novembre. Les opposants manifestent depuis plus d’un an. Certains ont installé une ZAD dans la forêt et se sont heurtés...