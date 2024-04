[Spectacle] ECOSTRIP- Performance pour regards

Mercredi 17 avril 2024, 19h30 à Naast Monique

Utilisant des fonds d’archives de strip-teaseuses des années 70/80, cette performance propose de porter un regard sur la pratique du strip-tease comme savoir-faire sensoriel, de part et d’autre de la scène.

Soutenue par des discours de strip-teaseuse contradictoires sur l’érotisme et le féminisme, elle invite à regarder le corps se dénuder dans une chorégraphie hybride et alambiquée, à y réfléchir politiquement, et à en attendre quelque chose, mais hors du Male Gaze.

réservation par mail : malvina.servadei@gmail.com

Prix libre (conseillé 7 euros)