12 mars - 18h00 - Le Récif

Genre, surdité et violences économiques

Dans le cadre de la semaine du 8 mars, le Poisson sans bicyclette propose une soirée en deux parties : une table ronde sur le thème « genre, surdité et violences économiques » et un atelier de transmission de chants militants avec la chorale Strike et deux interprètes en chansigne. Lors de cette table-ronde, nous...