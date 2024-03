EXPULSION le 03 Avril 8h (du matin) - Soutien au Rockin’Squat

Racismes / Colonialismes

Témoignage d’une expulsion violente par vol militaire (cargo)

Au cours des derniers mois, nous avons été en contact régulier avec une personne de nationalité djiboutienne qui a été détenue au centre fermé Caricole pendant près de quatre mois et demi. Getuigenis van een geweldadige uitzetting per militaire vlucht (cargo) Testimony of a violent expulsion by military flight...