[Ecoute et Rencontre] Femmes en exil et enfermement

Ce 23 novembre, nous vous donnons RDV à 18h30 à Barricade pour l’écoute du troisième épisode du podcast Lance Pierre « Femmes en exil et enfermement ». L’écoute sera suivie d’une discussion avec le Comité des femmes sans-papiers.

« À travers plusieurs rencontres, des témoignages nous sont livrés et dépeignent l’expérience de femmes face aux réalités des politiques migratoires. Se cacher, craindre l’enfermement, y être confrontées. Résister.

Lance-Pierre est un podcast du collectif Getting The Voice Out qui lutte contre les centres fermés et les expulsions, en soutien aux premières personnes concernées. »

Cet événement s’inscrit dans le cadre du cycle "Galères de taule".