Quel est le rôle de la culture en temps de génocides ?

Depuis le début du génocide en Palestine, Bruxelles est devenue une destination d’urgence pour les demandes d’asile des Palestinien·nes. À travers l’Europe, nous observons que les gouvernements ne fournissent pas le soutien adéquat à ces personnes en détresse économique et sociale. Des réseaux de solidarité locaux s’auto-organisent pour accueillir les demandeur.euses d’asile palestinien.nes, offrant des solutions allant de l’hébergement privé à l’occupation de bâtiments.

C’est pour ces raisons que nous, Estafette, MONTAGE, Sal de Fête, Soumaya Phéline, utilisons nos ressources institutionnelles et culturelles pour organiser un événement de collecte de fonds pour ces réseaux. Le 28 septembre, Les Halles de Schaerbeek seront dédiées à la défense des droits humains pour les Palestinien·nes résidant en Belgique.

La culture fonctionne comme un carrefour entre l’artistique et le militantisme. Après tout, lasolidarité globale ne devrait-elle pas être à la racine de toute culture ?

Le paysage artistique que nous voulons construire rassemble les gens autours d’espaces d’expression, de sensibilisation et de soutien.

Estafette for Palestine sera un moment de communion entre Palestinien·nes, citoyen·nes, collectifs artistiques et militants. À travers des discours et poèmes, de la musique et danse, des ateliers et projections de films, et autour de la cuisine, nous vous invitons toustes à rejoindre un réseau artistique de résistance et de solidarité.

Ensemble, nous pouvons créer un changement significatif. Venez nombreux le 28 septembre aux Halles de Schaerbeek pour contribuer à bâtir un avenir plus égal pour toustes en ouvrant nos portes et nos cœurs.

Programme du Kaaitheater (au Kriekelaar) :

Programme des Halles :

MUSIQUE - PERFORMANCE - TALKS

15:00 - 15:20 (speech + live) Université Populaire Bruxelles/Occupation Walid Daqqa & Jabalia Hall/ VUB Encampments & ACHILLE

Encampments & 15:20 - 16:00 (live) LUGAL LANBADA

16:00 - 17:30 (talk) “MÊ ME SI LE MONDE NE VEUT PAS , NOUS ON EST LÀ”

, LÀ” Résister ensemble, de la rue à l’occupation : récits et outils des personnes concerné•es Hosted by LAURALINE MICHEL

17:30 - 17:45 (speech) ARTISTS4PALESTINE

17:45 - 17:55 (speech) OPEN MIC

17:55 - 18:10 (speech) AJAB (Anti-zionist Jewish Alliance Belgium)

(Anti-zionist Jewish Alliance Belgium) 18:15 - 19:00 (dj set) LE Ï LA KOUMIYA

Ï 19:00 - 20:30 (talk) “ QUAND LES COLONISATEURS SE SERRENT LES COUDES ”

” Solidarités impérialistes et dynamiques coloniales communes entre la Belgique et l’entité sioniste Written and filmed by PCP x ZIN TV Hosted by ST É PHANIE NGALULA

x Hosted by É Invité•es : UPB , AJAB , SAMIDOUN , MÉ MOIRE COLONIALE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

, , , MÉ 20:30 - 21:00 (perf) ADELINE ROSENSTEIN

21:00 - 21:45 (live) ASIFEH

21:45 - 22:15 (poetry + oud-techno) HALA EL MOHOR & ZAATARIC

& 22:15 - 23:00 (dj set) MAYSS

23:00 - 00:00 (dj set) BADER b2b 5AMASEEN

b2b * Toutes les prises de parole seront traduites (interprétation simultanée FR , NL , EN et ARABE )

SCREENINGS

16:00 introduction par Tashattot

16:15 Dina Mimi - In Order to Talk with the Dead 4’42

Dina Mimi - The Eyes that Never See 12’00

22:00 introduction par United Screens for Palestine

22:15 Carol Mansour - Aida Returns 72’

Continuous screening programme

Basma Alsharif - We Began By Measuring Distance 19’06

Nahed Awwad - The Fourth Room 24’34

Jocelyne Saab - Palestinian Women 10’09

Firas Shehadeh - Like An Event In A Dream Dreamt By Another 14’20

Taysir Batniji - Transit 6’30

WORKSHOPS

15:00 - 16:30 FONDATION MARIUS JACOB L’argent dans les collectifs : tabou, gestion et mutualisation

L’argent dans les collectifs : tabou, gestion et mutualisation 15:00 - 00:00 PALETTES OF PALESTINE Grande broderie collective d’un drapeau palestinien

L’événement est une récolte de fonds via la Fondation Marius Jacob, dont les bénéficiaires seront un réseau citoyen d’hébergement pour les demandeureuses d’asile Palestinien•es via Brussels4Palestine, ainsi que le collective activiste bruxellois Tamarod.

L’accès aux activités est payant à partir de 15h (Halles de Schaerbeek).

Prix de soutien à partir de 10,50€, voir billeterie