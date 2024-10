Eviction of the Wondelmeersen forest occupation in Ghent

[FRENCH BELOW]

As you probably noticed we got evicted on the 9th of October. They came at 6h in the morning. We woke up in our treehouses and saw their strong lights.

Hundreds of cops circled the whole Wondelmeersen. Neighbours couldn’t get near. Streets were blocked. Police was checking everyone that wanted to pass the wider area.

It was still dark for a long time. But then when the sun got up, we all of a sudden saw how fucking many cops were standing below us in the forest. Also a lot of groups of anti-terror unit COPS standing there with their big guns ready in their hands. Meanwhile they were destroying our ground structures in full rage.

Also 2 drones and a helicopter were checking on everything from above us. And at the same time the eviction tank was trying to get through our big barricade. (Which took quite some time)

Via walkways we started spreading out in the trees, lock-ons ready, some occupiers climbing as high as possible up in the trees. Then at least 20 climbing cops came. And with them a lot of ladders to get on the kitchen platform and to get up on the lower part of the trees.

The climbing unit went really fast and unsafe. They were using our structures and climbing ropes even going on our walkways. Taking a lot of risks. Bringing people in danger by wanting to cut safety lines. Pointing a gun at someone threatening to shoot if they move. Standing on the third floor of the Miss Beam tower with waaay too many cops. Just too many examples for their unprofessional and dangerous behaviour…

1 by 1 people got removed from the trees and were getting arrested. The people that climbed high up in the trees got evicted by helicopter since the climbing cops couldn’t reach them. In total 17 people got arrested and were kept in the cell for 12 hours. The neighbourhood and whole Ghent was furious for this massive police operation. The state showed its true face once again…

A spontaneous but beautiful demonstration arose right next to the Wondelmeersen. At the same time trees were getting cut. Some of them were at least 100 years old. It was a shocking day. An attack on nature. An attack on all that was alive.

More then 600 species had yet been discovered in the Wondelmeersen.

Now they lost their place to live, if only they didn’t got killed by the machines…

😢

More protests and days of actions followed. Some tried to block the big machines of destruction. Some climbed in the trees that were still standing. At the same time the action comité from the neighbours was legally trying to stop the machines.

And after some days they had succes with that !!

Since then De Lijn cannot continue cutting and working in the Wondelmeersen until there’s the court decision about the permission for their busdepot. This decision should be there in a couple months. In Belgium this happens all the time, they cut forests before there’s the court decision. If they would then later lose the permission they only have to pay some fines for the trees they already cut.

But in the meantime the trees are dead…This system is fucked up in many ways. We hope that something will be done about this legal error. The lawyers on natures side will fight for it in court for sure !

Most trees got cut down but since a lot of grasslands and marshes are still intact it’s totally worth it to keep fighting for the Wondelmeersen.

At the same time people are also still lost and sad…

But you can’t evict a movement ! ✊ ✊✊

We only get stronger and more experienced !

Live wild ❤️‍🔥 or die…

Mobilising video of the occupation :

https://vimeo.com/1017690658/6a88dc7847

The violence of an eviction. Some pictures and a little video of the eviction :

https://www.hln.be/gent/ontruiming-van-wondelgemse-meersen-na-maandenlange-bezetting-afgerond-14-actievoerders-opgepakt a9db87e1/

[FR]

Témoignage personnel de l’expulsion de l’occupation forestière à Gand le 9 octobre.

Comme vous l’avez probablement remarqué, nous avons été expulsés le 9 octobre. Ils sont arrivés à 6 heures du matin. Nous nous sommes réveillés dans nos cabanes et avons vu leurs fortes lumières.

Des centaines de flics ont encerclé tout le Wondelmeersen. Les voisins ne pouvaient pas s’approcher. Les rues étaient bloquées. La police contrôlait tous ceux qui voulaient passer dans la zone élargie.

Il a fait encore longtemps nuit. Mais quand le soleil s’est levé, nous avons soudain vu le nombre de flics qui se tenaient en dessous de nous dans la forêt. Il y avait aussi beaucoup de groupes de policiers de l’unité anti-terroriste qui se tenaient là avec leurs grosses armes prêtes à l’emploi. Pendant ce temps, ils détruisaient nos structures au sol avec acharnement.

Deux drones et un hélicoptère surveillaient également la situation depuis le ciel. En même temps, le blindé d’expulsion essayait de franchir notre grande barricade (ce qui a pris un certain temps).

Via des passerelles, nous avons commencé à nous déployer dans les arbres, les lock-ons prêts, certains occupants grimpant le plus haut possible dans les arbres. Puis au moins 20 flics grimpeurs sont arrivés. Et avec eux, beaucoup d’échelles pour monter sur la plate-forme de la cuisine et pour monter sur la partie inférieure des arbres.

L’unité de grimpe est très vite arrivée de manière dangereuse. Ils utilisaient nos structures et nos cordes d’escalade et allaient même sur nos passerelles. Ils ont pris beaucoup de risques. Ils ont mis des gens en danger en voulant couper les lignes de sécurité. Ils ont pointé une arme sur quelqu’un en le menaçant de tirer s’il bougeait.

Ils sont montés au troisième étage de la tour « Miss Beam » avec beaucoup trop de flics. Il y a trop d’exemples de leur comportement non professionnel et dangereux...

1 par 1 les gens ont été enlevés des arbres et ont été arrêtés. Les personnes qui ont grimpé en haut des arbres ont été expulsées par hélicoptère car les flics qui grimpaient ne pouvaient pas les atteindre. Au total, 17 personnes ont été arrêtées et sont restées en cellule pendant 12 heures. Le quartier et tout Gand étaient furieux de cette opération policière massive. L’Etat a montré son vrai visage une fois de plus...

Une manifestation spontanée et magnifique s’est déroulée juste à côté du Wondelmeersen. Au même moment, des arbres étaient coupés. Certains d’entre eux avaient au moins 100 ans. C’était une journée choquante.

Une attaque contre la nature. Une attaque contre tout ce qui est vivant.

Plus de 600 espèces ont été découvertes dans les Wondelmeersen.

Maintenant elles ont perdu leur lieu de vie, si seulement ils n’ont pas été tués par les machines...

D’autres manifestations et journées d’action ont suivi. Certains ont tenté de bloquer les grosses machines de destruction. D’autres ont grimpé dans les arbres encore debout. En même temps, le comité d’action des voisins essayait légalement d’arrêter les machines.

Et après quelques jours, ils ont réussi !

Depuis lors, De Lijn ne peut plus couper d’abres et travailler dans le Wondelmeersen jusqu’à ce qu’il y ait une décision de justice concernant l’autorisation pour leur dépôt de bus. Cette décision devrait être rendue dans quelques mois. En Belgique, cela arrive tout le temps, les forêts sont coupées avant la décision du tribunal. S’ils perdent l’autorisation par la suite, ils n’ont qu’à payer des amendes pour les arbres qu’ils ont déjà coupés.

Mais entre-temps, les arbres sont morts... Ce système est complètement détraqué à bien des égards. Nous espérons que quelque chose sera fait pour remédier à cette erreur juridique. Les avocats de la nature se battront pour cela devant les tribunaux, c’est certain !

La plupart des arbres ont été abattus, mais comme beaucoup de prairies et de marais sont encore intacts, cela vaut vraiment la peine de continuer à se battre pour le Wondelmeersen.

Au même moment, les gens sont toujours perdus et tristes...

Mais on ne peut pas expulser un mouvement !

✊ ✊✊

Nous devenons de plus en plus forts et de plus en plus expérimentés !

Vivre sauvage ❤️‍🔥 ou mourir...

Vidéo de mobilisation de l’occupation :

WONDELMEERSEN [Forest Occupation] - The Frog Lecture

La violence d’une expulsion. Quelques photos et une petite vidéo de l’expulsion :

https://www.hln.be/gent/ontruiming-van-wondelgemse-meersen-na-maandenlange-bezetting-afgerond-14-actievoerders-opgepakt a9db87e1/