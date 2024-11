exposition « Droits en cage : de l’obligation de protection au permis de tuer » met en lumière les réalités de nos politiques migratoires et de leur obsession sécuritaire, responsables d’acharnement envers les personnes en exil.

Les personnes en situation de séjour précaire – que l’État considère comme « en situation irrégulière » – subissent des violences structurelles, institutionnelles et quotidiennes (autant physiques que psychologiques) en vue de leur expulsion du territoire. Ces violences sont racontées à travers des témoignages audio et écrits, et des créations artistiques.

Nous proposons de déconstruire les récits sécuritaires pour dévoiler les réalités humaines occultées par l’orientation actuelle des politiques migratoires.

Si vous voulez en savoir plus, venez nous voir la semaine du 2 au 6 décembre au Foyer culturel de l’Université libre de Bruxelles (à côté du café la Turbean), afin de questionner et de construire ensemble d’autres possibles, de nouveaux horizons et de nouvelles alliances, pour lutter contre la détention des personnes dites « étrangères ».

Rendre visibles celles et ceux qui sont invisibilisé·e·s, les logiques et les récits à l’œuvre ; montrer ce que les mots « retour », « refoulement », « rapatriement » veulent dire, déconstruire et reconstruire. Ce sont les raisons d’être de cette exposition, en collaboration avec les artistes et chercheureuses Céline De Vos, Véronique Docks et Mathilde Du Jardin.

Informations pratiques :

📆 Du lundi 2 au vendredi 6 décembre 2024 (de 12 à 18h)

📍 Au Foyer Culturel de l’ULB (Campus du Solbosch – 22, avenue Paul Héger, bâtiment F1 – Ixelles)

🥂 Soirées de vernissage et de finissage (infos ci-dessous)

🚪 Gratuit !

➡️ Soirée de vernissage le lundi 2 décembre (Foyer Culturel de l’ULB)

18h : Verre d’ouverture

19h : Écoute collective du dernier épisode du podcast Lance-Pierre : « Détenir, expulser »

➡️ Soirée de finissage le vendredi 6 décembre (lieu à confirmer, à Ixelles)

18h30 : Accueil

19h : Projection du film en femmage à Semira Adamu « À l’usage des vivants » (2019), de Pauline Fonsny, en présence de la réalisatrice

20h : Discussion avec des associations et collectifs (en présence de la Voix des Sans-Papiers Bruxelles, Abolish Frontex, Getting the Voice Out, la Ligue des Droits Humains, et la Coalition Move)