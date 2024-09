Extrême-droite : manifestation du groupe fasciste et nationaliste VoorPost à Anvers

Voorpost organise un rassemblement ce samedi 21 septembre à Anvers. Le groupe manifeste pour exiger une « re-migration » des personnes exilées ainsi qu’une augmentation des contrôles aux frontières du territoire européen. Voorpost est une organisation d’extrême droite qui est active en Flandre et aux Pays Bas, et qui défend l’unification de la Flandre, des Pays-Bas et de … l’Afrique du Sud. Son logo, ses adhérent·es et sa ligne politique trouvent leurs origines dans des mouvances politiques proches du nazisme historique. Si, ce samedi, c’est Voorpost qui défilera dans l’espace public, rappelons que l’été a d’une part été marqué par de violentes attaques à l’encontre des personnes exilées au Royaume-Uni, mais aussi par un retour historique aux contrôles des frontières en Allemagne.

Voorpost construit son discours raciste et réactionnaire autour de thèse comme le prétendu « grand remplacement ». Cette thèse défend que l’identité et la culture des pays européens seraient progressivement remplacées par celles de populations non-européennes, ce qui contribuerait à un « changement de civilisation ». Fillip de Winter (membre du Vlaams Belang et proche sympathisant de Voorpost) a par exemple écrit un livre sur le sujet et en a fait la promotion dans toute une série d’universités flamandes il y a de cela deux ans. En plus d’être éminemment fausse, cette théorie prend racine dans les discours fascistes d’avant 1940.

Face à ce rassemblement et au danger des discours qu’elle prône, une contre-manifestation antifasciste est organisée à Anvers au même moment. Elle se déroulera ce samedi 21 septembre à 14h sur la place Coninck. S’opposer au rassemblement de Voorpost visibilise le fait que des discours fascisants n’ont pas leur place dans l’espace public tant ils mettent en danger une importante partie de la population. Lutter contre le fascisme, c’est empêcher, au maximum, que ce genre de discours prolifère.

Sources :