[départ groupé] MANIF CONTRE VOORPOST

22 septembre - 12h45 - Gare Centrale

[Départ collectif] Direction Charleroi contre les centres fermés et en mémoire de Semira Adamu.

Un convoi en train est prévu pour rejoindre la manifestation à Charleroi contre les centres fermés et en mémoire de Semira Adamu. C’est la journée sans-voiture à Bruxelles en plus, donc si tu comptais venir en caisse, prévois bien ton coup ou rejoins-nous. On prendra le train IC 3133 direction...