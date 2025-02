Extrême droite : un jeune de 14 ans arrêté alors qu’il prévoyait un attentat contre une mosquée à Bruxelles

Extrême-droite / Antifascisme

Attaque contre la société Easier

Dans la nuit du 26 au 27 janvier, les locaux de Easier (collaboration entre IER et Automatic Systems) à Wavre ont été attaqués. La porte du bâtiment a été forcée, les machines et les ordinateurs saccagés, les vitres brisées, l’intérieur recouvert de peinture et les façades taguées. Easier appartient au groupement...