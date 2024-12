FUNDRAISING PROJECTION / “Of land and bread”

Of land and bread - 18/12 à 18h30 @cinemagaleries (vostfr/en)

On est très heureux de vous annoncer la projection du film “Of land and bread” de Ehab Tarabieh produit par B’tselem le 18 décembre à 18h30 au Cinema Galeries. versions originales AR/HEB sous titré EN/FR.

La projection sera suivie d’un dîner (prix libre) organisé par la cantine 100 dal.

Cet événement est au profit de 4 cagnottes organisées pour soutenir des personnes bloquées à Gaza.

Moataz , Yazan, Amjad et Zain sont 4 personnes qui sont en train de vivre les répercussions des politiques coloniales occidentales, qui tous les jours lacèrent des populations civiles. C’est notre devoir en tant que personnes profitant de cette économie coloniale d’aider les populations victimes de nos dirigeants.

Nous invitons les spectateur.ices à avoir un recul sur la situation actuelle et à mener des recherches sur les systèmes d’oppressions qui ont aujourd’hui détruit la vie de millions de d’individus autour du monde.

Synopsis :

L’association de droits humains B’tselem a fourni des caméras vidéo à des Palestiniens de Cisjordanie pour qu’ils puissent documenter leurs vies sous l’occupation israélienne. Ces enregistrements bruts capturent de la manière la plus simple et la plus efficace les abus commis quotidiennement par les colons et l’armée contre les Palestiniens.

prix entre 6 et 9,50 euros



89 min