Festival AlimenTERRE Belgique 2024

LE FESTIVAL QUI CULTIVE UN MONDE PLUS JUSTE

Le festival international de films AlimenTERRE revient pour la 16e année consécutive à Bruxelles et partout en Wallonie !

À travers une sélection de films percutants (longs métrages, courts métrages, films jeunes publics), le festival souhaite faire bouger les lignes « sur-le(s)-champ(s) » ! AlimenTERRE propose des débats, des rencontres, des ateliers, des spectacles, des concerts en présence d’invité·e·s d’ici et d’ailleurs, d’acteur·rice·s des pays du Sud et d’Europe, pour repenser l’agriculture et l’alimentation de demain à l’échelle globale.

Cette année, plus que jamais, la solidarité internationale se cultive aussi au niveau local. AlimenTERRE rayonnera à Bruxelles et dans toute la Wallonie grâce à plus d’une centaine de partenaires diversifiés et complémentaires.

PROGRAMMATION DES FILMS

Cette année encore, le festival AlimenTERRE réserve de belles surprises cinématographiques. Des films sélectionnés pour leur qualité artistique et humaine qui défendent la justice sociale, l’échange solidaire et collectif et proposent des solutions pour faire face au plus grand défi du siècle : les dérèglements écologiques. Au total, vous découvrirez 14 longs métrages mêlant documentaires et fictions, 4 courts métrages et 3 films à destination des jeunes publics.

NOUVELLE FORMULE : UN FESTIVAL EN DEUX TEMPS

Cette année, l’édition belge se déroulera en deux temps. Tout d’abord, un grand week-end d’ouverture aura lieu du 4 au 6 octobre à Ixelles, au Cinéma Vendôme. À quelques pas de l’emblématique salle obscure, les activités offscreen illumineront la programmation entre les murs du Talk C.E.C, une ancienne manufacture atypique cachée au cœur de la capitale. Ensuite, jusqu’au 19 octobre, des décentralisations s’organiseront dans diverses communes de la Région bruxelloise et le festival tournera également dans toute la Wallonie !

L’occasion de se rassembler et de sensibiliser les citoyen·ne·s aux enjeux de l’agriculture paysanne et de la transition (agro-)écologique. Parce qu’agir est une urgence, AlimenTERRE veut mobiliser, fédérer et proposer des alternatives pour laisser à notre monde une meilleure chance.

UNE INITIATIVE DE HUMUNDI

Le festival AlimenTERRE est organisé par l’ONG Humundi (anciennement SOS Faim). Cette année, Humundi fête ses 60 ans ! Autant d’années d’engagement pour lutter contre la faim, la pauvreté et les inégalités. Avec notre réseau mondial de 70 partenaires, nous soutenons la transition agroécologique au sein des communautés paysannes afin de renforcer leur autonomie économique et alimentaire. Notre priorité est de garantir à tou·te·s un accès équitable à une alimentation saine et durable, tout en préservant notre planète pour les générations futures.

INFOS ET RÉSERVATIONS :

WWW.FESTIVALALIMENTERRE.BE