Festival Intersquat en banlieue parisienne contre les expulsions !

Dans le contexte de la loi Kasbarian Bergé et face aux premières expulsions de bâtiment, plusieurs personnes de squat d’Île-de-France ont appelé à une assemblée de crise pour s’organiser ensemble contre cette loi merdique. Depuis, qu’elle est passée, c’est la galère pour ouvrir ! Appelée « anti-squat » par les médias, cette loi répressive criminalise les squatteur.euses et va augmenter le nombre d’expulsion de locataires précaires.

De plus, en décembre, une autre loi est passé : la loi Darmanin, une loi raciste et contre l’immigration. Elle facilite les expulsions, elle allonge et rend systématiques les OQTF (obligation de quitter le territoire français) et les IRTF (interdiction de retour sur le territoire français). Elle rend l’accès à la carte de séjour encore plus difficile et soumet les demandeur.ses à de nombreuses conditions pour l’obtenir. Donc, elle précarise encore plus les personnes sans-papiers et les personnes régularisées. Dans cadre des squats, ces deux lois combinées augmentent le risque d’ouvrir un bâtiment pour avoir un toit pour les personnes sans papiers.

Et pour rajouter une couche, Guillaume Kasbarian est maintenant ministre du logement ! (N’en déplaise à Guillaume, les squats existeront toujours !)

C’en est trop, l’existence des squats est menacée. Les expulsions se multiplient notamment dans le 93 pour laisser le territoire « propre » à l’arrivée des Jeux Olympiques en juillet. La construction des infrastructures des JOP est possible par l’exploitation des travailleur.euse sans papiers, eux-mêmes directement touchés par la loi Darmanin. Ces JOP laisseront place ensuite à quelques nouveaux aménagements de territoire, seulement pour des populations plus riches, avec des gigas piscines olympiques, des écoquartiers green washing, des commerces alternatifs, plus de bétons et de caméra de surveillance.

Afin de répondre à ce besoin de soutien et d’entraide face à ce contexte de merde qui nous épuise. De faire perdurer la vie et l’organisation en squat, pour habiter librement, circuler librement, on invite toutes les personnes concernées, squateureuses et leur ami.es, et les personnes intéressées à un festival Intersquat à Pantin (93500) !

On appelle à votre soutien et on vous invite à nous rejoindre le plus nombreux.ses possibles !

Au programme : cantines, projections, chorales, discussions, ateliers et moment festifs… plus d’infos à venir ! Rejoignez le canal telegram, on mettra des infos au fur et à mesure : https://t.me/festivalintersquatIDF

[Adresse précise plus tard]

Une adresse mail a été créée pour des demandes d’hébergements pendant le festival, des besoins à communiquer, des propositions et toutes autres questions !

Hésitez pas à nous contacter : festival-intersquat-IDF@proton.me

