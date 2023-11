[France] 20.000 militaires pour sécuriser les JO

Racismes / Colonialismes

[France - Italie] LA FRONTIERE TUE , L’ ETAT COMPLICE

Dans la nuit du 27 au 28 octobre 2023, la police a traqué un groupe de quatre personnes parti de Clavière vers 4h du matin. Après une course poursuite, deux d’entre eux ont été arrêtés, tandis que les deux autres se sont retrouvés seuls et perdus dans la montagne sans téléphone, et donc sans gps, traqués par la...