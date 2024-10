[France] Arrestations à une manifestation contre la transphobie à Paris

Samedi une soixantaine de personnes ont été arrêtées par la policiers de la Brav-M à Paris, pour avoir manifesté contre la séance de dédicace des autrices du livre Transmania (soutenu par une grande campagne de publicité – photo). La police avait chargé puis nassé la manifestation. Procédant à une fouille violente, elle aurait découvert des masques de protection, des fumigènes, deux matraques téléscopiques et un opinel. Elle a ensuite, sur ordre de son préfet arrêté 63 ou 64 personnes. Au final, seules 2 personnes étaient encore en garde à vue hier pour « participation sans arme à un attroupement ». La presse d’extrême droite et les médias de droite, ont diffusé de fausses informations provenant de la police. Le groupe a plus tard était décrit comme « armé et détenteur d’explosifs ». Sur les réseaux sociaux, des trolls ont repris ces fake news, parlant de « transterrorisme ».