[France] Déces de Suzanne Le Manceau

Nous avons perdu une amie et une camarade. Suzanne Le Manceau, cofondatrice du Collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah (CLGIA) et militante infatigable pour la libération de la Palestine est décédée hier 14 septembre. Suzanne a été la cheville ouvrière depuis 15 ans la solidarité avec Georges Abdallah et la visiteuse régulière de Georges à la prison de Lannemezan. Bien qu’affaiblie par la maladie, elle lire pour la dernière fois ce message adressé par Georges le 6 avril dernier aux milliers de personnes rassemblées devant la prison. Le Secours Rouge avait appris, durant ces 15 années de lutte commune sans une ombre, a apprécier ses qualités personnelles, sa détermination militante, et son sens de l’unité.