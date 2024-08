[France] Tarn, ZAD de la « cal arbre », plusieurs actions sur le chantier de l’autoroute A69

29 septembre - 15h00 - Formation Insertion Jeunes (FIJ)

Atelier/Animation « Le Cycle du Smartphone » au FIJ à Bruxelles

Une activité organisée par les Ami-es du Clic Ethique pour améliorer notre conscience numérique Découverte de quel impact environnemental et sur les ressources à la construction, l’utilisation et le recyclage des smartphones dans notre société industrielle et planétaire. Plus de détails ici :...