[France] Vers d’autres tâches de police pour l’armée ?

Lancée en janvier 2015 après l’attentat contre Charlie Hebdo et de la prise d’otages de l’Hypercacher, l’opération Sentinelle mobilise encore actuellement 10 000 militaires, dont 3 000 placés en réserve, afin de soutenir police et gendarmerie dans le cadre du plan Vigipirate, lequel fait partie du dispositif de lutte contre le terrorisme. Cette opération Sentinelle va durer encore longtemps, comme l’a confirmé le général Thierry Burkhard, le chef d’état-major des armées, lors d’une audition à l’Assemblée nationale dont le compte-rendu vient d’être publié.

Mais surtout, le général Burkhard a évoqué la possibilité d’élargir la mission : « La réserve de Sentinelle est orientée vers la lutte antiterroriste. Or, sur le territoire national, le terrorisme n’est pas la seule menace qui pèse sur les Français, ou en tout cas qui perturbe leur quotidien – pensons à une catastrophe naturelle par exemple. Nous pourrions étendre la capacité de réaction de la réserve à d’autres champs et la rendre utilisable plus rapidement – l’objectif est de disposer de personnels prêts à quitter leur quartier en trois heures », a détaillé le général Burkhard, qui s’est gardé d’évoquer tout autre rôle précis…