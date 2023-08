Free54 - Sports edition

FREE 54 : SPORTS FOR ALL !!!

For this edition, we invite everyone to bring their own sports.

Sports are an essential part of social life in public spaces. You don’t need a lot of imagination to see a football court on your local square, hang a net between two trees, and start playing badminton. In the past, we had some trouble with the terraces for playing football on the 54 square, the ball sometimes landed on ‘their’ terraces, but if everything is a terrace how can the ball land on the ground ?

Everyone is welcome to come on the 18th of August to retake the 54-square by footballing, frisbeeing, skating, playing badminton, chess, volleyball, BMX, or sitting down on a bench with your friends. We can show that public space can be used for many purposes, not just commercial ones. Brussels can flourish if the city tries to make public space as inclusive as possible : a place where everybody is welcome to do what they like.

You can expect some surprises…

FREE 54 :

We are back. After years of protest we are once again reclaiming the public space for the citizens of Brussels by organizing Free for All evenings on St Catherine square. Terraces have taken over boardwalks and squares, public infrastructure is taken away and local businesses are replaced by chain restaurants. We must ask ourselves the question of whether this is the city we want to live in. Whilst politicians have constantly stated that public space is transformed for the citizens of Brussels, in reality we have seen how commercial interests have been privileged over the basic needs of its citizens. Has Brussels become a place where tourists are valued more than its own citizens ?

In the summer of 2015, Marion Lemesre, ex-council member for economy and work, unilaterally decided to allow restaurants at St. Catherine to expand their terraces from the sidewalks to the square. From then on, they grew, thereby completely altering the character of its public space. Benches were removed, and the police stigmatized the youth by conducting frequent checks.

In the end, Lemesre managed to push her policy through with the promise of helping the local economy. A political choice of the city not to listen to the concerns of its citizens. Today, seven years later, six of the seven restaurants are taken over by restaurant chains who, with aggressive economic models and large sums of money, compete the local economy to death. Blind faith in the tourist economy has trampled the public usage of the square and the city at large – since the pandemic terraces have quadrupled.

St Catherine is a symbol of how policy has made many of us no longer feel welcome in the public space of Brussels. Our wish is to have the terraces removed from the square as a first and symbolic step in turning Brussels into a more inclusive place where people regardless of social class can be part of the city life.

FREE 54 : SPORTS FOR ALL !!!

Pour cette édition, nous invitons chacun à apporter ses propres sports. Le sport est une partie essentielle de la vie sociale dans les espaces publics. Pas besoin de beaucoup d’imagination pour voir un terrain de football sur votre place locale, accrocher un filet entre deux arbres et commencer à jouer au badminton. Par le passé, nous avons eu quelques problèmes avec les terrasses parceque notre ballon de foot atterrissait parfois sur « leurs » terrasses, mais si tout est une terrasse, comment le ballon peut-il atterrir sur le sol ?

Tout le monde est invité à venir le 18 août pour reprendre la place 54 en jouant au football, au frisbee, en faisant du roller, en jouant au badminton, aux échecs, au volley-ball, au BMX ou en s’asseyant sur un banc avec vos amis. Nous pouvons montrer que l’espace public peut être utilisé à de nombreuses fins, pas seulement commerciales. Bruxelles peut prospérer si la ville essaie de rendre l’espace public aussi inclusif que possible : un endroit où tout le monde est le bienvenu pour faire ce qu’il aime.

Vous pouvez vous attendre à quelques surprises…

FREE 54 :

Nous sommes de retour. Après des années de protestation, nous nous réapproprions l’espace public pour les citoyens de Bruxelles en organisant des soirées gratuites pour tous sur la place Sainte-Catherine. Les terrasses ont pris le dessus sur les trottoirs et les places, les infrastructures publiques sont supprimées et les commerces locaux sont remplacés par des chaînes de restaurants. Nous devons nous demander si c’est la ville dans laquelle nous voulons vivre. Alors que les politiciens ne cessent de répéter que l’espace public est transformé pour les Bruxellois, nous avons en réalité constaté que les intérêts commerciaux ont été privilégiés au détriment des besoins fondamentaux des citoyens. Bruxelles est-elle devenue un lieu où les touristes sont plus appréciés que ses propres citoyens ?

À l’été 2015, Marion Lemesre, ex-conseillère à l’économie et au travail, a décidé unilatéralement d’autoriser les restaurants de Sainte-Catherine à étendre leurs terrasses des trottoirs à la place. Dès lors, ils se sont agrandis, modifiant ainsi complètement le caractère de son espace public. Les bancs ont été enlevés et la police a stigmatisé les jeunes en effectuant des contrôles fréquents.

En fin de compte, Mme Lemesre a réussi à faire passer sa politique en promettant d’aider l’économie locale. Un choix politique de la ville de ne pas écouter les préoccupations de ses citoyens. Aujourd’hui, sept ans plus tard, six des sept restaurants ont été rachetés par des chaînes de restauration qui, à l’aide de modèles économiques agressifs et de grosses sommes d’argent, concurrencent à mort l’économie locale. La confiance aveugle dans l’économie touristique a piétiné l’usage public de la place et de la ville en général - depuis la pandémie, les terrasses ont quadruplé.

Sainte Catherine est un symbole de la façon dont la politique a fait que beaucoup d’entre nous ne se sentent plus les bienvenus dans l’espace public de Bruxelles. Nous souhaitons que les terrasses soient retirées de la place, ce qui constituerait un premier pas symbolique vers la transformation de Bruxelles en un lieu plus inclusif où les personnes, quelle que soit leur classe sociale, pourraient participer à la vie de la ville.

FREE 54 : SPORTS FOR ALL

Voor deze editie nodigen we iedereen uit om hun eigen sporten mee te nemen. Sport is een essentieel onderdeel van het sociale leven in openbare ruimtes. Je hebt niet veel verbeeldingskracht nodig om een voetbalveld te zien op je lokale plein, een net tussen twee bomen te hangen en te beginnen met badmintonnen. In het verleden hadden we wat problemen met de terrassen om omdat we voedbal waren aan het spelen op het plein, de bal belandde soms op ’hun’ terrassen, maar als alles een terras is, hoe kan de bal dan op de grond belanden ?

Iedereen is welkom om op 18 augustus het 54 plein te heroveren door te voetballen, frisbeeën, skaten, badmintonnen, schaken, volleyballen, BMX’en of te zitten op een bankje met je vrienden. We kunnen laten zien dat de openbare ruimte voor veel doeleinden kan worden gebruikt, niet alleen voor commerciële doeleinden. Brussel kan tot bloei komen als de stad de openbare ruimte zo inclusief mogelijk probeert te maken : een plek waar iedereen welkom is.

Je kan enkele verrassingen verwachten…

FREE 54 :

We zijn terug. Na jaren van protest eisen we opnieuw de publieke ruimte op voor de Brusselaars door Free for All avonden te organiseren op het Sint-Katelijneplein. Terrassen hebben de trottoirs en pleinen overgenomen, openbare infrastructuur wordt weggehaald en lokale bedrijven worden vervangen door ketenrestaurants. We moeten onszelf de vraag stellen of dit de stad is waarin we willen leven. Terwijl politici voortdurend beweren dat de openbare ruimte wordt getransformeerd voor de burgers van Brussel, hebben we in werkelijkheid gezien hoe commerciële belangen voorrang hebben gekregen op de basisbehoeften van de burgers. Is Brussel een plek geworden waar toeristen meer gewaardeerd worden dan de eigen bewoners ?

In de zomer van 2015 besloot Marion Lemesre, ex-raadslid voor economie en werk, eenzijdig om restaurants in Sint-Katelijne toe te staan hun terrassen uit te breiden van de trottoirs naar het plein. Vanaf dat moment groeiden ze, waardoor het karakter van de openbare ruimte volledig veranderde. Bankjes werden verwijderd en de politie stigmatiseert de jongeren door veelvuldig controles uit te voeren.

Uiteindelijk slaagde Lemesre erin haar beleid door te drukken met de belofte de lokale economie te helpen. Een politieke keuze van de stad om niet te luisteren naar de zorgen van haar burgers. Vandaag, zeven jaar later, zijn zes van de zeven restaurants overgenomen door restaurantketens die met agressieve economische modellen en grote sommen geld de lokale economie kapot concurreren. Blind vertrouwen in de toeristische economie heeft het openbare gebruik van het plein en de stad in het algemeen vertrapt - sinds de pandemie zijn de terrassen verviervoudigd.

Sint-Katelijne is een symbool van hoe het beleid ervoor gezorgd heeft dat velen van ons zich niet langer welkom voelen in de openbare ruimte van Brussel. Onze wens is om de terrassen van het plein te verwijderen als een eerste en symbolische stap om van Brussel een meer inclusieve plek te maken waar mensen ongeacht hun sociale klasse deel kunnen uitmaken van het stadsleven.