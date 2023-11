[Gaza] Un échange de prisonniers en vue

Extrême-droite / Antifascisme

Palestine rassemblement tous les soirs à la gare centrale !

Les rassemblements spontanés quotidiens en soutien à la Palestine place de la Bourse durent maintenant depuis plus de 3 semaines sans interruption. Dès aujourd’hui, ils sont déplacés à la gare centrale et à l’heure de 18h. A ce jour à Gaza, plus de 11 000 personnes ont été tuées par l’armée israélienne depuis le...