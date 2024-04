Grand Débat : « Colères agricoles - quelle(s) réponse(s) de l’Europe ? »

🔥 Quels rôles et impacts ont les lobbys de l’agrobusiness, les syndicats agricoles et les mouvements sociaux ?

🔥 Quelles sont les dynamiques de pouvoir en présence ?

🔥 Pourquoi les paysan·ne·s et agriculteurs·ice·s sont-iels aujourd’hui - une nouvelle fois - en colère contre l’Europe ?

🔥 Quelle(s) réponse(s) l’Europe apporte-t-elle (ou non) à cette colère ?

🔥 Et, en tant que citoyen·ne, êtes-vous entendu·e par les responsables européen·ne·s ?

Prenons le temps de cette rencontre pour penser une Europe des peuples, solidaire des paysan·ne·s d’ici et d’ailleurs, au service de la souveraineté alimentaire et pas du profit.

🔎 Pour nous éclairer sur ces enjeux, nous serons accompagné·e·s de :

Almudena Garcia i Sastre ; Chargée de plaidoyer chez FIAN Europe

Benoît Biteau ; Eurodéputé au groupe Les Verts et agriculteur,

Morgane Ody ; Coordinatrice Générale de la Via Campesina,

Nina Holland ; Chercheuse et chargée de campagne chez Corporate Europe Observatory

Ces échanges seront animés par Amaury Ghijselings, chargé de recherche sur la Souveraineté Alimentaire au CNCD-11.11.11.

👉Quand ? Le mercredi 17 avril, de 18:30 à 21:30

👉Où ? A la Rue du Danemark 70B - 1062 Saint-Gilles (le DK)

👉 Bar ouvert sur place, et petite restauration à prix libre prévue (prévoyez du cash !)

