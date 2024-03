[Grèce] Dix arrestations dans une opération « anti-terroriste »

Le 27 février au matin, une opération antiterroriste a été menée dans différentes régions de Grèce. Des maisons et des cellules de prison ont été perquisitionnées et au moins huit personnes ont été interpellées. L’opération est liée à l’envoi d’un colis piégé au tribunal de Thessalonique le 12 février (voir notre article), à l’attaque à l’explosif contre une banque à Petrálona le 25 janvier (voir notre article – photo), l’attaque à l’explosif dans le complexe immobilier où se trouve le siège de l’entreprise Ergomar, à Kephissia, le 13 novembre 2023 ; une grenade lancée dans la voiture d’un surveillant de la prison de Chaïdári, le 8 juillet 2023 ; une grenade lancée et engin explosif artisanal qui a explosé dans la cour d’une maison à Larissa, le 24 juin 2023.

Six personnes restent sous mandat d’arrêt, en plus des quatre qui étaient déjà en prison. Dans les maisons, les policiers ont saisi des fusils d’assaut, des pistolets et des explosifs. Des téléphones portables ont été saisis dans les cellules des prisonnier.es. Les dix personnes sont accusé.es d’appartenance à une organisation terroriste, de l’avoir soutenue et de lui avoir apporté des informations essentielles, de tentative de meurtre, de violences contre des agents de police et des magistrats, d’explosion, de fabrication et possession d’explosifs, de dégradation de biens d’autrui et de violation de la législation sur les armes. Les dix inculpé.es passeront devant un juge, pour l’interrogatoire, dimanche 3 mars.