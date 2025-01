[Guinée] Des manifestants dispersés à coup de gaz et d’armes à feu

lundi 6 janvier, dans le grand Conakry, lors d’une manifestation organisée par les Forces Vives de Guinée ( FVG ) pour combattre la junte, de jeunes manifestants se sont massivement regroupés, voulant occuper l’autoroute Le Prince. Des accrochages ont eu lieu entre manifestants et forces de l’ordre à plusieurs endroits, ces derniers, en plus du gaz lacrymogène, ont utilisé des PMAK ( kalachnikov AK-47 ) pour disperser la foule. Plusieurs véhicules, dont des pick-ups et deux blindés, ont aussi été observés le long du parcours. Sept manifestants ont été arrêtés et transportés dans un véhicule de la gendarmerie.