[Guinée] Plusieurs personnes tuées par les forces de l’ordre durant deux manifestations contre la junte

Écologie

[Pays-Bas] Interpellation d’activistes d’Extinction Rébellion au Ricksmuseum

Samedi matin, Amsterdam, les activistes d’Extinction Rebellion (XR) se sont enchaînés aux grilles du tunnel menant à l’entrée du Rijksmuseum. Les militants pour le climat ont déployé vers 8h30 deux grandes banderoles demandant au musée de « Dire non à ING » (Banque Internationale Nederlanden Groep) et « No art on a...