Housing Action Day meets Raquel Rolnik

🄽🄴🄳🄴🅁🄻🄰🄽🄳🅂 🄷🄸🄴🅁🄾🄽🄳🄴🅁

✊ On monte en puissance pour construire le mouvement belge pour le droit au logement ✊

✨ Pour cette dernière assemblée avant la manifestation du 31 mars, nous accueillons 𝙍𝙖𝙦𝙪𝙚𝙡 𝙍𝙤𝙡𝙣𝙞𝙠, en visite exceptionnelle à Bruxelles ! ✨

Raquel est professeure à l’université de São Paulo au Brésil, mais également architecte et urbaniste avec plus de 45 ans d’expérience dans les domaines du logement, de l’urbanisme et des politiques foncières. De 2008 à 2014, alors que la crise financière globale bat à son plein, elle est mandatée en tant que Rapporteuse Spéciale de l’ONU pour le droit au logement décent. Elle est l’auteure de plusieurs articles et livres, dont Urban Warfare : Housing and Cities in the Age of Finance (2018).

Elle tenait à nous rejoindre pour une soirée autour des enjeux de financiarisation du logement, et surtout l’impact de celle-ci sur les habitant.e.s de la ville.

Que peut-on apprendre des expériences dans d’autres endroits du monde ? Quels sont les éléments qui poussent à la financiarisation ? Et qu’est-ce qui fait que certaines villes résistent, et d’autres succombent à la spéculation immobilière ? Qu’en est-il à Bruxelles ? Comment les habitant.e.s vivent-iels ces changements ? Quelles sont les luttes possibles ?

Nous tenterons de répondre à toutes ces questions grâce à l’éclairage académique, international et militant de Raquel Rolnik. Elle sera au micro d’Aline Fares, militante pour le droit au logement active au sein du Front Anti-Expulsion, Désorceler la Finance et Action Logement Bruxelles.

𝙉𝙤𝙪𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙩𝙤𝙣𝙨 𝙨𝙪𝙧 𝙫𝙤𝙪𝙨 𝙥𝙤𝙪𝙧 ê𝙩𝙧𝙚 𝙣𝙤𝙢𝙗𝙧𝙚𝙪𝙭 𝙚𝙩 𝙣𝙤𝙢𝙗𝙧𝙚𝙪𝙨𝙚𝙨 ! 💪

⏱ AU PROGRAMME

19h-19h30 : Accueil, soupe et bar ouvert

19h30-20h45 : La finance à l’assaut des briques : expériences d’ici et d’ailleurs à travers un dialogue entre Raquel Rolnik et Aline Fares

20h45-21h15 : Débat public avec l’intervention de collectifs luttant contre la financiarisation à Bruxelles

21h15-22h : suite informelle autour du bar

📌 Accès :

Tram 81 : arrêt "Bethléem" - Tram 82, 97 & Bus 48, 49, 50 : arrêt "Avenue du Roi" - Train : gare “Bruxelles-Midi”

✅ Accessibilité :

Langue : une traduction ENG-FR sera prévue

📧 Pour toute question, suggestion et remarque 👇

Envoyez-nous un message privé ou prenez contact sur info@housing-action-day.be

********************************************

✊ Wij bouwen verder aan de Belgische beweging voor het recht op wonen ✊

✨ Voor deze laatste assemblée voor de betoging op 31 maart verwelkomen we niemand minder dan 𝙍𝙖𝙦𝙪𝙚𝙡 𝙍𝙤𝙡𝙣𝙞𝙠, uitzonderlijk op bezoek in Brussel ✨

Raquel is professor aan de Universiteit van São Paulo in Brazilië, maar ook architecte en stedenbouwkundige met meer dan 45 jaar ervaring in huisvesting, stedenbouw en grondbeleid. Van 2008 tot 2014, op het hoogtepunt van de wereldwijde financiële crisis, werd ze benoemd tot speciale VN-rapporteur voor het recht op adequate huisvesting. Ze schreef verschillende artikelen en boeken, waaronder Urban Warfare : Housing and Cities in the Age of Finance (2018).

Zij e wilde graag een avond met ons doorbrengen over de kwesties rond de financialisering van huisvesting, en in het bijzonder de impact ervan op stadsbewoners.

Welke factoren stimuleren financialisering ? Hoe komt het dat sommige steden zich tegen financialisering kunnen verzetten terwijl andere eraan bezwijken ? Wat kunnen we leren van ervaringen elders in de wereld ? En hoe is de situatie nu in Brussel ? Hoe gaan bewoners om met deze veranderingen ? Wat kan eraan gedaan worden ?

De academische, internationale en activistische inzichten van Raquel Rolnik zullen ons begeleiden in het formuleren van antwoorden op deze vragen. Ze zal worden bijgestaan door Aline Fares, woonactiviste die zich actief inzet bij het Front tegen Uithuiszettingen, Désorceler la Finance en Action Logement Bruxelles.

𝙒𝙞𝙟 𝙧𝙚𝙠𝙚𝙣𝙚𝙣 𝙤𝙥 𝙚𝙚𝙣 𝙜𝙧𝙤𝙩𝙚 𝙤𝙥𝙠𝙤𝙢𝙨𝙩 ! 💪

⏱ PROGRAMMA

19.00-19.30 : Onthaal en open bar

19.00-20.45 : La finance à l’assaut des briques : expériences d’ici et d’ailleurs à travers - dialoog tussen Raquel Rolnik en Aline Fares

20.45-21.15 : Publiek debat met tussenkomst wooncollectieven in Brussel die zich actief inzetten tegen de financialisering

21.15-22.00 : Informele nabespreking aan de bar

📌 Hoe geraak je bij Le DK ?

Tram 81 : Halte “Bethleem” – Tram 82, 97 & Bus 48, 49, 50 : Halte “Koningslaan” - Trein : station “Brussel-Zuid”

✅ Toegankelijkheid :

Taal : ENG (met ENG-FR vertaling)

📧 Voor al je vragen, suggesties en opmerkingen 👇

stuur ons een privéberichtje of mail naar info@housing-action-day.be