[conte en scène] Ice Cold Trash, L’immense

2 octobre - 18h00 - Gare du midi de 18h à 19h et CFS de 19h à 20h30

Évènement citoyen : Visite et débat autour de la Gare du Midi

Visite et débat autour de la Gare du Midi Des citoyen.ne.s invitent leur voisin.ne.s : La Gare du Midi est un lieu emblématique de Bruxelles et de ses contradictions sociales. On y croise de hauts fontionnaires qui prennent l’Eurostar, des naveteur.trices en grand nombre, et aussi des personnes en errance....