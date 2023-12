Inauguration du nouveau centre d’entraînement de la police fédérale

Le grand bâtiment permettra un entraînement classique : salle de sport, dojo, fitness, salles de cours. Le second bâtiment permettra de perfectionner la tactique et les techniques d’intervention sur le terrain. Y sont aménagé un appartement et une maison, avec des pièces de vie, un café factice, un magasin et un commissariat factice.

En vertu de la circulaire relative à la formation et à l’entrainement en maitrise de la violence, les policiers fédéraux comme locaux doivent au minimum s’entrainer quatre fois par an en tir et en tactique et technique. Pour effectuer ces entrainements, ils pourront se rendre dans le nouveau centre. Le centre servira également aux unités spéciales de la police qui pourront y effectuer leurs entrainements hebdomadaires. La Régie des Bâtiments a investi plus de 7 millions d’euros pour la construction de ce nouveau complexe.