[JOURNEES BETON] DESARMEMENT - CIMENTERIE D’OVERIJSE

À PROPOS DE L’INTRUSION CHEZ HOLCIM OVERIJSE

Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 décembre 2023, nous avons pénétré l’enceinte de la cimenterie d’Overijse, comme un premier assaut contre des coupables de la destruction du vivant. Nous avons ciblé matériellement les infrastructures du site et les moyens de transport des matériaux, ainsi que laissé une variété de messages créatifs. Nous n’avons même pas eu à rentrer par effraction. Les destructeurs sont tellement en sécurité qu’ils laissent leurs portes ouvertes. C’était un tour de chauffe. Nous appelons aux actions d’occupation, de blocage et de désarmement partout où les ordures participent activement à la destruction de ce qu’il reste à sauver.

Lafarge-Holcim est le premier bétonneur au monde. En plus de sa condamnation pour financement à Daesh dans le but de maintenir leurs exploitations en Syrie et son inculpation pour crimes contre l’humanité, le groupe adore se vanter de ses engagements écolo. Jusqu’à récemment, on pouvait lire sur une banderole accrochée sur le site d’Overijse « Building progress for people and the planet ». Son greenwashing va même plus loin : la filiale belge du groupe s’est récemment associée à Total pour plancher sur un grand plan de transition énergétique, en développant la première cimenterie « zéro-carbone » grâce à l’hydrogène, nouveau leurre de l’écologie.

Nous ne sommes pas dupes. Les terres continuent d’être avalées, bitumées par ces monstres écocidaires. Holcim achète des terres, y détruit la biodiversité pour y construire de nouvelles carrières d’extractions, comme à Dinant. Holcim s’associe à Fluxys pour son projet abominable de gazéoduc de transport de CO2 sous la mer du nord. Holcim se targue de participer à de grands projets inutiles comme la construction de parkings géants pour un Casino à Middelkerke.

Nous ne voulons plus que les dernières terres existantes deviennent empire du béton. Nous ne voulons pas que nos villes continuent à en être les capitales.

Pour toutes ces raisons et plus encore, face aux entreprises capitalistes qui ravagent nos environnements, nous avons considéré qu’il était temps de passer à l’action. De cibler matériellement les coupables. Leur faire comprendre que s’ils considèrent ne pas être en guerre nous y sommes quand même.

Nous appelons chaque groupe politique organisé, chaque groupe d’ami.e.s non organisé à se réunir comme nous l’avons fait, et agir comme nous l’avons fait, comme d’autres le feront.

SOUTIEN À NOS CAMARADES INCULPES POUR L’AFFAIRE DE LA CIMENTERIE LAFARGE À BOUC-BEL-AIR IL Y A UN AN.