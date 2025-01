JUSTICE POUR SOUROUR : 2 ans après son décès, un rassemblement est organisé ce dimanche 12 janvier

Deux ans après le décès de Sourour Abouda entre les mains de la police, un rassemblement est organisé par ses proches, ce 12 janvier de 15h à 16h30 à la place de la Colonne du Congrès.

Sourour était une mère belgo-tunisienne de 46 ans. Le 12 janvier 2023, elle est décédée dans une cellule du commissariat de la garde zonale de la rue Royale. Depuis, sa famille et ses proches se battent pour rétablir la vérité quant aux conditions de son décès. La famille explique : « Sourour nous a été enlevée le 12 janvier 2023, une énième victime morte au contact de la police. Depuis, sa mémoire et son combat demeurent puissants et vivants. Le 12 janvier 2025 marquera deux ans depuis sa mort. Tant que la justice et la vérité ne seront pas rendues, notre résilience et notre lutte collective ne cesseront pas. Ensemble, nous continuerons de résister, de faire entendre sa voix, de partager son histoire et de mettre en lumière la lutte contre les violences policières ».

Comme dans tant d’autres cas de personnes décédées au contact de la police, les proches de Sourour font face à de nombreuses violences morales mais aussi judiciaires. En effet, à ce jour, les circonstances de son décès restent troubles. Les caméras de surveillance témoignent, dans tous les cas, que Sourour aurait appelé à l’aide avant son décès, sans que les policier·ères ne réagissent. La Chambre du conseil, qui s’occupe de décréter si un procès va avoir lieu ou non, ne s’est pas encore prononcée.

De plus, en plaçant le rassemblement à la place de la Colonne du Congrès, les forces de l’ordre interdisent que le rassemblement ait lieu devant le commissariat où Sourour est décédée, une énième violence à laquelle la famille doit faire face.

Pour plus d’informations et pour suivre la lutte de Sourour et de sa famille, suivez @justicepoursourour sur Instagram et retrouvez le site internet du collectif ici .