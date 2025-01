Rassemblement en mémoire de Sourour

Sourour nous a été enlevée le 12 janvier 2023, une énième victime morte au contact de la police. Depuis, sa mémoire et son combat demeurent puissants et vivants. Le 12 janvier 2025 marquera deux ans depuis sa mort. Tant que la justice et la vérité ne seront pas rendues, notre résilience et notre lutte collective ne cesseront pas. Ensemble, nous continuerons de résister, de faire entendre sa voix, de partager son histoire et de mettre en lumière la lutte contre les violences policières.

Cette année encore, nous nous rassemblerons à la place de la Colonne du Congrès, près de la flamme du soldat inconnu. Puisqu’il nous est interdit de nous réunir collectivement pour déposer fleurs ou bougies devant les comissariat de la zone Bruxelles-Ixelles, rue royale 202, où son corps a été retrouvé sans vie, cet endroit symbolique est devenu notre espace de recueillement, de commémoration, faute d’un lieu officiel où nous receuillir tout au long de l’année.

Ce moment de solidarité est essentiel pour le combat que nous menons. Soyons nombreuses et nombreux ce dimanche pour montrer que Sourour n’est pas oublié, pour que son histoire compte. Pour montrer qu’on est ensemble face à l’inaction et la lenteur de la Justice. Gardons sa mémoire vivante avec votre présence, une fleur, une bougie ou un mot.