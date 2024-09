Jette : 92 ménages menacés d’expulsion par Home Invest, une société immobilière privée

Ce mercredi 18 septembre à 15h, collectifs, associations et syndicats en lutte pour le droit au logement appellent au rassemblement devant la Gare maritime de Tour & Taxis où le salon de l’immobilier Realty ouvrira ses portes. Leur cible ? La société immobilière Home Invest, la plus grosse bailleresse privée à Bruxelles, c’est-à-dire la société qui détient le plus grand nombre de logements en location dans la ville. Home Invest menace d’expulsion 92 ménages dans un de ses bâtiment à Jette d’ici la fin du mois. Les habitant·es et les militant·es dénoncent les pressions exercées sur les locataires et l’absence de mesures d’accompagnement. En effet, Home Invest a notamment menacé de couper l’eau et l’électricité, une mesure illégale. L’entreprise a également lancé les travaux illégalement, avant d’avoir obtenu le permis de rénovation du bâtiment.

En février, certains habitant·es ont reçu des lettres annonçant des fins de bail au 31 août. D’autres habitants ont reçu des lettres en mai, annonçant une fin de bail au 30 novembre. Dans un marché du logement tendu et sous pression croissante, la plupart de ces ménages sont dans l’incapacité de trouver un autre endroit où vivre à un prix décent et à une distance convenable de leur travail, de leur école et de leur vie sociale. Rien n’a été mis en place pour aider ces personnes à se reloger.

C’est devant le salon Realty qu’ont choisi de se rassembler habitant·es, collectifs et associations pour le droit au logement afin de dénoncer les agissements de Home Invest. Le lieu est symbolique : ce salon de l’immobilier est présenté comme « une occasion unique de nouer des contacts avec les acteurs clés de l’industrie immobilière : architectes, urbanistes, investisseurs, promoteurs, courtiers, autorités publiques, experts, universitaires, … »1, Le prix du ticket d’entrée ? 990 euros ! Nul doute que les Bruxellois·es concerné·es par la crise du logement ne seront donc pas représenté·es dans le salon. Pire, c’est Home Invest qui tiendra une conférence sur la question des logements abordables. Les habitant·es et collectifs pour le droit au logement resteront cependant symboliquement à l’extérieur, alors qu’à l’intérieur se dessinera l’avenir du logement à Bruxelles et en Belgique, en présence d’élu·es tels que Rudy Vervoort (PS), ministre président de la région bruxelloise, ou Ans Persoons (Vooruit, le PS flamand), secrétaire d’Etat à l’urbanisme.

Trouver un logement convenable et abordable à Bruxelles est devenu un parcours du combattant pour la plupart des habitant·es. Les propriétaires continuent d’augmenter les loyers et profitent des rénovations pour améliorer encore les profits qu’ils tirent de leurs biens, aux dépends des locataires. « Les grands propriétaires tels que Home Invest Belgium jouent un rôle clé dans ces transformations », dénonce Sasha, une des participantes à la mobilisation. « Ils influencent les politiques urbaines et immobilières avec pour objectif premier la rentabilité. Home Invest verse chaque année 20 millions d’euro de dividendes à ses actionnaires. Cet argent, il provient des loyers des locataires ! »

Pour les collectifs et associations de défense du droit au logement, le salon Realty ne peut pas répondre aux besoins de la population en matière de logement. Les logements ne peuvent être abordables que s’ils sont construits et rénovés dans le but de loger des personnes, et non dans le but de faire du profit. La recherche du profit conduit à de faux logements abordables, pensés pour une classe moyenne supérieure capable d’accéder au crédit ou de payer des loyers élevés. De tels prix excluent les personnes à faibles revenus – c’est-à-dire une grande partie des habitant·es de Bruxelles.

