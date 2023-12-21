Justice Party - PLN - 06/01 @ Recyclart

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑦 𝑎 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑏𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡 𝑑’𝑎𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡·𝑒·𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠 𝐿𝑎𝑤𝑦𝑒𝑟𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑞𝑢𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒 11 𝑝𝑙𝑎𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡·𝑒·𝑠 𝑎𝑢 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑥 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑒̀𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 24 𝑗𝑎𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟 2021, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑡 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒.
𝐷𝑜𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑒𝑙 𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑟𝑒𝑑𝑒𝑛𝑠, 𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑚𝑏𝑜𝑙𝑎, 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑒𝑛 𝑑𝑗-𝑠𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑛 𝑗𝑒 𝑣𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑤𝑒𝑙𝑘𝑜𝑚 𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑧𝑒 𝑧𝑎𝑎𝑘 𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑢𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑗 𝑡𝑒 𝑑𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑎𝑛 𝑒𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑒𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡𝑠𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑔𝑖𝑒̈ !
Avec 𝐁𝐔𝐓𝐂𝐇𝐈𝐁𝐎𝐔 + 𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐃𝐈𝐂𝐊𝐋𝐀𝐍 +
𝐂𝐀𝐏𝐔 𝐃𝐄𝐋𝐀𝐆𝐔𝐄𝐔𝐋𝐄 + 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐂𝐇𝐀𝐎𝐒
+ 𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐁𝐀𝐗𝐓𝐄𝐑 @b6xbutchibou @dicklan.king @capu.delagueule @dareal.kingbaxter
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𝐃𝐨𝐨𝐫𝐬 : 𝟐𝟎 :𝟎𝟎
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐚𝐬𝐞𝐝
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