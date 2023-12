Justice Party - PLN - 06/01 @ Recyclart

Racismes / Colonialismes

[ PDF ] VSP , lโ€™odyssรฉe des sans-papiers ย ? (67p)

Une contribution aux luttes des sans-papiers pour la rรฉgularisation. Cet ouvrage est le fruit dโ€™une co-production du Bureau dโ€™รฉtude des sans-papiers (BESP ) et du collectif La Voix des sans-papiers (VSP). Il sโ€™inscrit pleinement dans le cadre de la plateforme nationale IN MY NAME pour une politique migratoire...