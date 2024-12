[Kenya] Répression policière lors d’une marche contre les féminicides

Nairobi, une manifestation contre les féminicides s’est rapidement heurtée à la police mardi. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale, pour dénoncer les violences faites aux femmes. 97 assassinats de femmes ont été recensés au cours des trois derniers mois au Kenya. Pendant la manifestation, les femmes ont marché jusqu’au parlement en huant et scandant des slogans tels que « Honte à vous ! » et « Eduquez vos fils », et demander aux autorités des mesures contre les féminicides. Les forces de l’ordre, en uniforme ou en civile étaient présentes en grand nombre, elles ont interrompu à plusieurs reprises le cortège en lançant des grenades lacrymogènes, un groupe de jeunes femmes arborant des t-shirts aux slogans féministes a particulièrement été ciblé. Plusieurs personnes ont été interpellées par la police.