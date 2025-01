L’Actu des Oublié.e.s • S V • EP 7 • Corée du Sud I : Loi Martiale

Pour commencer 2025, deux épisodes sont consacrés à la Corée du Sud et au mouvement massif pour la destitution du président Yoon Suk-Yeol, incarnation de l’extrême droite néo-libérale, anti-féministe revendiqué et lié aux cercles évangélistes et complotistes.

Le 3 décembre, celui-ci déclarait la loi martiale, l’interdiction de toute activité politique et la paralysie du parlement ; mais la société civile dans toutes ses composantes réagit spontanément pour l’empêcher d’agir. Un mois plus tard, la bataille politique fait rage pour obtenir sa destitution définitive et son arrestation.

Avec Christophe Gaudin, maître de conférences en sciences politiques à l’université Kookmin de Séoul.

Si le player galère, écoutes ici !!

VISUEL Wiki Commons

Rassemblement devant le Parlement à Séoul, le 12 décembre

Auteur Hashflu