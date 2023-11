Racismes / Colonialismes

RADIO audioreportage manif vérité et justice pour Sabrina et Ouassim et manif pour la régularisation des personnes sans papiers

Ce mercredisoir 15 novembre 2023 à l’émission Tranche d’Anar nous avons diffuser deux reportages. Ceci sera rediffusé le vendredi 17 novembre à 11h sur Radio Air Libre. Le podcast est à écouter et télécharger ici. Le premier concerne le rassemblement et la manifestation du 5/11/2023 pour demander Vérité et...