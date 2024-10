Cette semaine, retour sur le continent africain où les répliques du séisme provoqué par la jeunesse kényanne continuent de se propager.

Le Kenya a connu une vague contestataire inédite, en partie victorieuse puisqu’elle s’est soldée par l’abandon de la loi de finances 2024 et l’annulation de celle de 2023... Davantage encore que les victoires, l’énergie débordante et décomplexée de la jeunesse malgré les tirs à balles réelles, ainsi que l’absence de leader et de récupération politique ont marqué et transformé le rapport à l’engagement politique.

Cet élan ne s’est pas arrêté au Kenya. Alors même que les manifestations se poursuivait à Nairobi, la contestation s’est élargit aux pays voisins, peuplés eux aussi d’une jeunesse de plus en plus nombreuse, laissée pour compte et désabusée par l’impasse que constitue l’économie globale mondialisée.

Ecoutez sur le blog ici !

