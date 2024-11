Une élue MR tweet des propos racistes

A la suite des élections communales et lors de l’annonce de la coalition PS-PTB-Ecolo à Mons, Melissa Chichebor Amirkhizy (MR) a tweeté une image avec des propos racistes et islamophobes « Wallah mes frères, je vous le dis, la coalition PS-PTB-Ecolo c’est trop bon pour nous ça !«

https://x.com/amirkhizymeliss/status/1854647404294811938?s=46





Your browser does not support the video tag.



Les propos ont évidemment fait polémique, et plusieurs acteurs politiques de gauche les ont dénoncés. Plusieurs plaintes auraient été initiées, le député PS Yusuf Yildiz a porté plainte contre la militante du MR pour « incitation à la haine [raciale] ». De son côté, la militante du MR a également porté plainte. Accusée de racisme, Melissa Chichebor Amirkhizy, n’a pas hésité à instrumentaliser son identité iranienne pour expliquer qu’elle ne pouvait pas être raciste (parce qu’elle est iranienne…).

https://x.com/AmirkhizyMeliss/status/1854821592167043074

Le tweet raciste de M.Chichebor Amirkhizy, incarne la transformation de fond en cours au MR, dont le président de parti assumait au lendemain des élections le choix stratégique de faire devenir sa formation politique, une formation d’extrême droite. Pour rappel, il déclarait sur le plateau de la RTBF «

On avait pas mal de liste à notre droite [aux dernières élections], qu’on a plus eu grâce à notre positionnement.

« Georges-Louis Bouchez sur la 1re, https://www.youtube.com/watch?v=vFgGTP_q09k

Un choix de se rapprocher de l’extrême droite qui s’éclaire aussi à la lumière de l’enrolement de plusieurs militant·es du groupuscule fasciste, Chez Nous, au sein des listes électorales du parti il-libérale*. Le dernier en liste, après Noa Pozzi (finalement écarté pour cause d’une polémique grandissante) est Jason Galassi. Ces porosités entre le MR et ces partis néo-fascistes sont bien documentées par les collectifs antifascistes belges, comme le Front Antifasciste Liège 2.0.

Georges-Louis Bouchez avec Jason Galassi

Depuis, c’est un véritable revirement que le MR souhaite opérer dans le monde politique belge francophone : GLB et ses comparses sont en campagne idéologique intensive contre ledit « wokisme » des féministes et des LGTBQ+, ledit « communautarisme » de l’Islam et des mulsuman·nes et ledit « communisme autoritaire » du PTB.

En témoigne une des premières mesures adoptées par le MR et son allié les Engagé·es, la suppression de l’écriture inclusive dans l’administration de la fédération Wallonie-Bruxelles. Une décision qui peut faire sourire, lorsque les Engagé·es ont un logo lui-même écrit de manière inclusive.

Le logo des Engagé•es

Mais le pire était encore à venir : lors de l’annonce de la coalition PS-PTB-Ecolo, les troupes du Parti Réformateur se sont alors défoulé, leur président compris, se fendant en tweets tout à la fois discriminant, mensongers et racistes. Voilà également, une autre intention stratégique du MR : libéré dans l’espace politique et médiatique francophone les prises de paroles polémiques par leur caractère réactionnaire, sur fond des méthodes de communication mises en place par Donald Trump aux Etats-Unis.

Quelques tweets choisis reposté et ou posté directement par Georges-Louis Bouchez et Melissa Chichebor Amirkhizy.

C’est le contexte politique, entourant la publication raciste et islamophobe de Melissa Chichebor Amirkhizy. Ce contexte montre qu’elle ne fait pas cavalière seule et qu’il s’agit bien d’une stratégie : le MR fait le choix du racisme et de l’extrême droite pour arriver à ses fins politiques. Le MR aimerait tirer avec-lui l’entièreté du champ politique francophone. Et ce, en martelant sur les sujets favoris des nouveaux fascistes, « communautarisme », « wokisme », « communisme autoritaire », et en faisant donc passer ces thématiques pour des priorités.

Légende : *Le terme illibérale est issu des sciences sociales, il renvoi à la transformation des démocraties bourgeoises libérales, centrées sur les libertés individuelles, en régimes autoritaires. Néanmoins, au-delà de ce conept de sciences sociales, c’est un processus de fascisation de la société qui se dessine et s’exprime à travers ces tendances autoritaires.

Sources :