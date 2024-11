[France / Toulouse ] financement participatif pour acheter collectivement l’ex-squat de la Chapelle

Bonjour à toustes,

Le Kiosk vous fait suivre cette appel CRUCIAL : il nous faut racheter la Chapelle à Toulouse !

On vous contacte en tant que camarades, militant-es du livre, invité-es du Kiosk, collègues, ami-es, sympathisant-es...

La Chapelle est le lieu qui héberge le Kiosk depuis plusieurs années dans sa cabane au fond du jardin, et qui rend possible la fête du Kiosk au printemps. C’est donc le lieu qui permet à une foule de livres, revues, fanzines, vinyles, K7, brochures et autres formes d’idées et de créations de circuler et de se répandre dans nos réseaux et au-delà.

C’est aussi un lieu historique d’organisation collective, un QG de luttes radicales locales et internationales, et un espace de programmation culturelle.

Ce lieu peut aujourd’hui se pérenniser dans un contexte politique défavorable qui soumet de nombreux lieux au rouleau compresseur de la gentrification et de la spéculation immobilière, un lieu tout près du centre ville de Toulouse, et qui souhaite garantir une propriété collective d’usage non lucratif et non institutionnel, loin de l’idéal des tiers-lieux qu’on voit fleurir à tout va souvent aux dépens de nos combats.

On a conscience qu’il y a beaucoup de sollicitations de soutien qui courent. Mais le moindre don est utile. Et si vous ne pouvez pas participer financièrement, peut-être pourrez-vous relayer cette campagne autour de vous. Pour les individus et personnes morales imposables, sachez que vous pouvez faire un don plus conséquent et récupérer 66% de ce don sur vos impôts (ainsi au lieu que cet argent serve à détruire l’hôpital public et à armer la police, il pourra servir directement à un projet de lieu qui favorise les luttes pour l’émancipation et l’autogestion).

Toutes les infos détaillées figurent un peu plus bas !

Les toulousain.e.s anticapitalistes et le Kiosk comptent sur vous !

Merci,

et à très bientôt

Le Kiosk

La Chapelle lance sa campagne de financement !

Rachetons collectivement la Chapelle

Pour participer à la cagnotte c’est par ici :

https://www.helloasso.com/associations/la-chapelle/collectes/rachetons-collectivement-la-chapelle

La Chapelle, c’est quoi ?

Lieu d’expérimentation sociale, politique et culturelle, la Chapelle accueille depuis trente ans spectacles, assemblées populaires, résidences artistiques, conférences, relais des luttes…

Depuis 1993, La Chapelle existe et persiste grâce à l’énergie de ses participant.es et des collectifs qui la soutiennent. Cette dynamique a permis à ce squat de résister aux différentes attaques qui ont parsemé son histoire et de devenir un outil de rencontres, de partage et d’échanges, au service des projets alternatifs pour une ville à vivre et non à consommer. Se rencontrer, débattre, s’auto-former, se retrouver, s’organiser

La Chapelle a originellement été squattée par des anti-nucléaires qui l’utilisaient comme base arrière pour préparer leurs actions. Aujourd’hui, c’est tout un réseau de collectifs et d’associations qui l’investissent pour s’organiser : des travailleuses en luttes et des goûters punk, des lectures poétiques et des assemblées de luttes, des rencontres anti-carcérales et des groupes queers, des repas de quartier et des comités de soutien aux ZAD d’ici et d’ailleurs, des compagnies de théâtre et des soupes populaires, des luttes pour le droit à la ville et des féministes, du soutien aux réfugié·es et des squatteur·euses, des ateliers d’éducation populaire et des antimilitaristes, du stockage de matos et des cabarets, des antifascistes et des arpentages, des solidarités internationales et des projections de film, des distributions de légumes et des luttes contre les frontières, de la danse et de l’antirép’, sa librairie autogérée et sa fête du livre, son Noël des Enfants Perdus où se côtoient habitué·es du lieu, mineurs étrangers et personnes isolées du quartier.

La Chapelle a agi comme passerelle de politisation pour nombre d’entre nous et reste une base arrière toulousaine significative.

Pour en savoir plus sur La Chapelle, son fonctionnement, son histoire :

lachapelletoulouse.com

Pourquoi maintenant acheter La Chapelle ?

En 2018, l’association a signé un bail emphytéotique qui lui donne les droits et les devoirs d’un propriétaire. Elle a également obtenu de la Mairie une promesse de vente de La Chapelle au prix de 100 000 €. La possibilité de pérenniser un lieu si vaste, idéalement situé au centre-ville de Toulouse, au bénéfice de tant de collectifs et d’associations, est une chance inouïe. Alors, nous nous projetons au-delà du bail emphytéotique, au-delà de notre seul collectif… et nous faisons le vœu que ce lieu si cher à tous et toutes devienne la propriété de tous et toutes via le système de la propriété d’usage.

La propriété d’usage collective, qu’est-ce donc ?

L’objectif principal de la propriété d’usage telle que nous l’envisageons est de soustraire définitivement la Chapelle à la spéculation immobilière. Ce n’est donc pas seulement devenir propriétaire de la Chapelle, mais s’assurer qu’elle ne puisse plus être revendue, ni transformée en une salle de spectacle apolitique.

L’association La Chapelle deviendra propriétaire du lieu. Elle aura pour seuls membres 4 associations : les 3 associations usagères régulières du lieu (l’Atelier Idéal, le Kiosk et la Dérive Jubilatoire) ainsi qu’une dernière association qui regroupera les membres de soutien.

Cette dernière association pourra ainsi jouer un rôle de médiation et de contre-pouvoir en cas de conflit au sein du lieu qui risquerait de déboucher sur une vente ou une dénaturation du projet.

Nous nous inspirons notamment de réseaux de lieux autogérés qui ont adopté ce principe de propriété collective d’usage telles que le Clip ou Antidote . Dès leur finalisation, les statuts de l’association

La Chapelle seront disponibles sur notre nouveau site internet.

Où ira l’argent de l’appel aux dons ?

Nous avons donc budgétisé cet achat collectif pour ne pas manquer cette occasion unique de pérenniser un lieu et de le soustraire définitivement à la spéculation immobilière !

1er palier :

* 100 000 EUR correspondent à la promesse de vente de la Mairie (prix négocié et fixe depuis 2018)

* 20 000 EUR supplémentaires seront nécessaires pour les frais d’acte notarié et les frais de commissaire aux comptes (certification des comptes du Fonds de Dotation La Chapelle qui collecte vos dons).

Si ce 1er palier à 120 000 EUR est atteint, nous pouvons acheter La Chapelle !

2e palier :

Nous souhaitons profiter de l’élan de cet appel aux dons pour atteindre un second palier de 30 000 EUR supplémentaires. Cela permettrait de financer certains travaux qui resteront nécessaires au-delà de la mise aux normes (élagage des arbres du jardin, renouvellement des enduits des murs, rénovation de la petite maison attenante…), d’anticiper sur les frais futurs induits par la mise aux normes (entretien et maintenance des équipements de sécurité (alarme incendie, extincteurs, électricité, défibrillateur, ...), mais aussi de renouveler les équipements techniques principaux de la Chapelle (lumières de scène en LED, renouvellement de la sono, mobilier, système de traitement du son, …).

L’objectif final est ainsi fixé à 150 000 EUR ce qui reste très modique en regard de l’importance du lieu depuis 30 ans à Toulouse !

Les dons se font en ligne sur la plateforme HelloAsso .

IMPORTANT : l’association étant reconnue d’intérêt général, les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66 %.

Des travaux bientôt finalisés !

Une précédente campagne de dons avait permis de collecter les fonds nécessaires pour réaliser les travaux de mise en conformité de La

Chapelle qui sont en train d’être finalisés. Si la grande salle est maintenant terminée, il reste encore les extérieurs à finaliser (allée du jardin et toilettes accessibles aux personnes en fauteuil). On compte sur vous pour nous aider dans cette dernière ligne droite avant de rouvrir totalement pour vous accueillir.

Une programmation qui reprend progressivement

La Chapelle reprend les Relâches du lundi soir et d’autres événements ouverts à toustes.Toutes les infos sur l’agenda de la Chapelle .