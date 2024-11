L’Histoire se répète : d’abord comme une farce puis comme une tragédie : Pourquoi les Démocrates sont responsables du retour au pouvoir de Trump

Donald Trump a gagné les élections présidentielles de 2024. Cela signifie que nous allons devoir mener à nouveau la plupart des batailles de la période 2017-2020. Mais d’abord, afin de comprendre l’ampleur de ce que nous avons de nouveau à affronter, voyons comment on en est arrivé là.

La patate chaude change encore de main

Nous avons longtemps soutenu qu’au 21e siècle, le pouvoir d’Etat est une patate chaude. Comme la mondialisation néo-libérale a rendu difficile pour les structures étatiques d’amortir l’impact du capitalisme sur les gens ordinaires, aucun parti n’est capable de maintenir longtemps le pouvoir d’Etat sans perdre sa crédibilité. De fait, ces derniers mois, de troublantes défaites ont sapé les partis gouvernementaux en France, en Autriche, au Royaume-Uni et au Japon.

Durant les élections de 2024, aussi bien Kamala Harris que Donald Trump étaient déjà ternis par leur relation avec le pouvoir étatique, mais Harris était, elle, associée au gouvernement en fonction. C’est l’une des raisons pour lesquelles elle a perdu. Des dizaines de millions d’électeurs de Trump soutenaient bel et bien son programme, mais les électeurs qui lui ont permis de remporter la victoire, pour l’essentiel, ont exprimé un suffrage protestataire.

Les Démocrates ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour s’associer à l’ordre dominant : en poussant la politique vers la droite, en écartant de leurs rangs le soutien de tout supposé « gauchiste », en démobilisant les mouvements de protestation. Il s’avère que c’était un pari perdant dans une époque où les gens sont avides de changement.

Reste à voir comment le reste du pays va réagir. Si les dirigeants du Parti démocrate sont capables de retourner leur veste et acceptent de devenir les junior partners du fascisme, l’avenir pourrait de fait être glauque. D’un autre côté, s’il apparaît clairement que la moitié du pays va résister au programme de Trump, une partie des dirigeants démocrates seront forcés de chercher à se poser en représentants de cette partie de la population, comme ce fut le cas en 2017.

Ce qui va se passer ensuite se décidera dans la rue.

Le Parti de la Complicité

Les Républicains sont devenus le parti du fascisme. Dans la course aux élections, les Démocrates se sont imposés comme le parti de la complicité avec le fascisme.

Qu’est-ce que cela signifie de reconnaître que Donald Trump est un fasciste et de ne rien faire d’autre que d’appeler les gens à voter contre lui ? Si en fait, Trump a l’intention d’introduire le fascisme aux Etats Unis – si, comme il a été explicitement promis, il rafle des millions de personne (« la plus vaste opération nationale de déportation dans l’histoire de l’Amérique »), met l’armée dans la rue pour interdire les protestations, et utilise le système judiciaire pour attaquer quiconque s’attaque à lui, alors se limiter à une opposition purement électorale revient à accueillir le fascisme à bras ouverts.

Quand le fascisme est en marche, la chose appropriée à faire est d’organiser des réseaux clandestins de résistance, comme les antifascistes italiens et français l’ont fait dans les années 20 et 30. La chose appropriée à faire est de se préparer à résister par tous les moyens nécessaires. Tout sauf la complicité.

Renforcer les institutions par lesquelles les fascistes vont mettre en œuvre leurs politiques, c’est de la complicité. Normaliser la violence contre les gens que les fascistes comptent prendre pour cible, c’est de la complicité. S’en prendre aux plates-formes que les gens utilisent pour échanger des informations, c’est de la complicité. Décourager les gens d’utiliser le genre de tactique dont on a besoin contre un régime fasciste, c’est de la complicité. Durant les quatre dernières années, les Démocrates ont mené chacune de ces actions.

La direction du Parti démocrate est déjà préparée à coexister avec les fascistes, à être gouvernée par les fascistes. Ils préfèrent le fascisme à quatre années supplémentaires de protestations tumultueuses. Le fait d’avoir un parti plus autoritaire au pouvoir leur offre un alibi – ça leur permet d’endosser le bon rôle, alors même que ce sont eux qui ont fait partir le peuple de la rue et pavé la voie à Trump pour qu’il réalise son programme.

La route vers le fascisme

Explicitons en quoi les démocrates sont coupables de cette situation.

La Police

Les Démocrates ont commencé l’ère Biden-Harris en redoublant leurs efforts pour soutenir la police, juste au moment où des millions de gens à travers les Etats-Unis étaient en train de se demander si, plutôt que continuer à dépenser massivement l’argent public dans la militarisation des services de police, il n’était pas temps de chercher une manière plus efficace d’affronter la pauvreté et la crise de la santé mentale. Quand Trump prendra ses fonctions en 2025, les services de police que le gouvernement Biden a financés et glorifiés à travers tout le pays, seront en première ligne pour imposer le programme de Trump.

Le penchant pro-police du Parti démocrate a aidé d’ex-flics comme le maire de New York, Eric Adams, à accéder au pouvoir. Le mandat d’Adams a été un désastre : il est actuellement le premier maire de New York à être mis en examen par la justice fédérale, notamment pour corruption, conspiration et fraude. Trump a depuis tendu la main à Adams, d’homme corrompu à homme corrompu. Voilà ce qu’il advient quand on place directement le pouvoir entre les mains des forces de répression.

La Loi

Dès le début, sous le premier gouvernement Trump, les Démocrates ont concentré leurs critiques autour de l’idée que ce qu’il mettait en oeuvre était illégal, et recouraient au slogan « personne n’est au-dessus des lois ». Comme nous le soutenions en 2018 :

« Essayer de fonder un mouvement social puissant à partir de du slogan « personne n’est au-dessus des lois » revient à se tirer une balle dans le pied. Que se passera-t-il quand des élus choisis par charcutage électoral voteront de nouvelles lois ? Que se passera-t-il lorsque les juges placés par Trump délibèreront en sa faveur ? Que ferons-nous quand le FBI réprimera la contestation ? »

Maintenant, avec la Cour suprême contrôlée par les candidats de Trump et alors qu’il s’apprête à reprendre le pouvoir, nous devrions connaître les réponses à ces questions. Quiconque est déterminé à empêcher Trump de réaliser son programme devra être prêt à enfreindre les lois que ses juges s’apprêtent à passer.

« Marcher sous la bannière « personne n’est au-dessus de la loi », c’est cracher au visage de tous ceux pour qui le fonctionnement quotidien de la loi est une expérience d’oppression et d’injustice. C’est rejeter la solidarité avec les secteurs de la société qui pourraient lancer un mouvement social contre l’influence de Trump dans la rue. Au final, c’est légitimer l’instrument même de l’oppression – la loi – dont Trump usera pour anéantir le mouvement. »

Comme nous avertissions en juillet dernier, une victoire de Trump signifie que toutes les institutions sur lesquels les centristes ont compté pour les protéger – politique électorale, système judiciaire, police, inclinaison du citoyen ordinaire à obéir à la loi et à respecter les autorités, sont maintenant des armes entre les mains de l’ennemi. Cela vaut avant tout pour la loi.

Les Médias

Quand les propriétaires de Twitter ont vendu l’entreprise à Elon Musk en 2022, ils ont compris qu’ils avaient mis la principale plate-forme de communication du 21e siècle entre les mains d’un mégalomane d’extrême-droite. L’un des premiers actes de Musk a été de bannir certains des comptes anarchistes les plus connus, qui avaient aidé à mobiliser les gens durant la première administration Trump. C’était un premier pas dans le processus de réduction de Twitter à un véhicule de propagande d’extrême-droite.

Comme nous l’avancions à l’époque,

« L’acquisition de Twitter par Musk n’est pas juste le caprice d’un ploutocrate – c’est aussi un pas vers la résolution des contradictions à l’intérieur de la classe capitaliste, le meilleur moyen d’établir un front unifié contre les ouvriers et tous ceux qui sont en bout de chaîne pour subir la violence du système capitaliste. »

De fait, la création d’une coterie de milliardaires est l‘un des principaux facteurs qui auront permis à Trump de remporter les élections de 2024. Les milliardaires ont pu déplacer leur allégeance vers Trump en partie parce que, une fois les plates-formes de communication et les protestations de rue sous contrôle, ils n’avaient plus à craindre qu’un second mandat génère un chaos toujours mauvais pour leurs affaires.

Ce qui nous amène au point suivant.

Vider la rue

Les efforts des Démocrates pour discréditer et démobiliser le mouvement contre la police ont directement joué en faveur de leurs adversaires, préparant la voie pour que Trump retourne au pouvoir sans résistance.

En rivalisant avec les Républicains pour s’affirmer comme le parti de la loi et l’ordre, les Démocrates ont permis aux Républicains de développer un discours sur le « crime » tellement à droite que Trump et ses hommes de main peuvent avancer leur rhétorique sur le crime alors même que les crimes violents sont en baisse depuis des années. Cela contraste spectaculairement avec la manière dont Donald Trump a refusé de reculer d’un millimètre sur ses éléments de langage.

Au même moment, les Démocrates ont cherché à empêcher tout nouveau mouvement d’émerger. Lorsque l’accès à l’avortement a été restreint aux quatre coins du pays, les Démocrates ont tout fait pour endiguer une mobilisation populaire.

Est-ce que cela a bénéficié aux perspectives électorales des Démocrates, de vider la rue ? Revenons sur l’année 2020 pour avoir une réponse.

A l’époque, d’un éditorial à l’autre, les centristes ont exprimé leur inquiétude quant aux affrontements de rue de mai et juin 2020 qui auraient pour conséquence de ramener Trump à la maison blanche. En réalité, les inscriptions d’électeurs démocrates en juin 2020 ont augmenté de 50% tandis que celui des Républicains n’a progressé que de 6%. Ceux qui ont cité les manifestations comme le facteur déterminant de leur choix électoral ont voté Joe Biden dans une marge de 7%.

Autrement dit, la révolte contre le meurtre de George Floyd a aidé Biden à être élu.

Et rappelez-vous, cette révolte n’a pas commencé par des inscriptions électorales. Elle a démarré dans la rue par l’incendie d’un commissariat de police. Selon un sondage de Newsweek, 54% des personnes interrogées estimaient que cet incendie était justifié. Si ça ne s’était pas passé, le mouvement n’aurait pas réussi à imposer dans le discours public les meurtres de George Floyd, Breonna Taylor et d’autres, et il n’y aurait pas eu de gain électoral pour le Parti démocrate. Il n’y a aucun moyen de créer un mouvement puissant si on ne mène pas d’action réelle contre les causes de l’injustice.

En tant que parti récupérateur des mouvements de résistance, les Démocrates auraient tiré un bénéfice de davantage de mouvement sociaux sur la période 2021-2024. Ils ont préféré perdre.

Le cliquet politique

La campagne de Harris a reçu le soutien de l’ancien président George W. Bush, de l’ancienne représentante au Congrès Liz Cheney, du chroniqueur radio conservateur Charlie Sykes et de beaucoup d’autres figures de droite. Ce n’était pas seulement parce que le programme de Trump choquait même ceux qui auparavant représentaient le visage de l’establishment républicain, c’était aussi parce que Harris représentait un projet politique centriste, en laissant aux Républicains le soin de déterminer son discours sur des questions comme l’immigration.

Comme nous l’affirmions par le passé,

« Le système bipartite américain fonctionne comme un cliquet, avec le Parti républicain poussant vers la droite la politique publique et le discours admissible vers la droite tandis que les Démocrates, en cherchant à acquérir du pouvoir en faisant la chasse au centre politique, sert de mécanisme pour bloquer tout retour en arrière [dans ce déplacement à droite, ndt] »

Cette stratégie a aidé les Républicains à normaliser ce qui étaient autrefois des idées marginales sur l’immigration et le crime ; sans que cela n’apporte la moindre voix aux Démocrates.

En prenant du recul, nous pouvons voir que la victoire de Trump en 2024 marque un tournant crucial dans les discours politiques du 21e siècle. Quand Trump a été élu en 2016, le consensus néo-libéral semblait invincible, sa victoire ressemblait à un coup de chance par lequel un politicien aberrant était arrivé au pouvoir en singeant la rhétorique de ce qu’on appelait le mouvement anti-globalisation. Aujourd’hui, il est clair que l’apogée du consensus néo-libéral est finie et que quelque chose d’autre devra venir ensuite. Cependant, pendant des décennies, les Démocrates ont collaboré avec les Républicains pour écraser les mouvements proposant d’autres voies. Ils ont détruit les forces dans leur camp, comme la campagne Bernie Sanders, qui représentaient une avancée. C’est ce qui a rendu possible pour Trump de se présenter comme le représentant de la rébellion.

De là, la prise du pouvoir par l’extrême-droite devenait inévitable, les Démocrates ayant liquidé les alternatives anarchistes, anti-autoritaires ou de gauche.

Désensibiliser le public

Finalement, malheureusement, l’administration Biden a déjà fait une bonne partie du travail pour désensibiliser l’opinion au programme qu’une seconde administration Trump enhardie va tenter de mettre en oeuvre. Cela d’abord et par-dessus tout, en soutenant le génocide mené par l’armée israélienne à Gaza. En faisant cela, Biden et Harris ont participé à accoutumer des millions de gens à l’idée que la vie humaine n’a pas de valeur intrinsèque – qu’il est acceptable de massacrer, emprisonner et harceler des gens sur la base de leur statut au sein d’une tranche de population visée.

C’est exactement le genre d’environnement qui permettra à Trump de mener le type de politique intérieure brutale qu’il a l’intention de mettre en oeuvre quand il reviendra aux commandes dans deux mois et demi.

Le chemin devant nous

En fin de compte, nous ne pouvons pas attribuer toute la faute aux Démocrates. Pour notre part, nous avons échoué à construire des mouvements assez puissants pour survivre à leurs efforts pour nous effacer. Pour notre part, nous ne sommes toujours pas préparés à empêcher Trump de déporter des millions de gens et de distribuer des milliards de dollars supplémentaires aux milliardaires et aux appareils de sécurité de l’Etat.

Heureusement, cette histoire n’est pas terminée.

Nous avons la responsabilité de ne pas laisser la statistique électorale nous démobiliser. Comme nous l’écrivions en 2016, en réaction à la première victoire de Trump :

« Les élections servent à nous représenter les uns aux autres sous notre pire apparence, en mettant en avant les aspects les plus offensants, lâches et serviles de notre espèce. Beaucoup de gens qui n’auraient jamais personnellement arraché une mère à ses enfants sont capables d’acquiescer aux expulsions une fois dans le secret de l’isoloir. Tout comme beaucoup de gens qui mangent de la viande ne pourraient jamais travailler dans un abattoir. Sans l’aliénation qui caractère la pratique même du gouvernement, la plupart des mesures politiques horribles du programme de Trump ne pourraient jamais être appliquées. »

Une étroite fenêtre d’opportunité vient de s’ouvrir maintenant que les millions de personnes qui comptaient sur les Démocrates pour les protéger réalisent que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous devons passer à l’action immédiatement pour nous retrouver et rétablir ce que nous avons perdu depuis l’année 2020.

Nous devons lancer des projets proactifs qui nous distingueront des partis politiques, des projets qui montrent que chacun a quelque chose à gagner de nos propositions, et qui offrent des occasions aux gens de tous les milieux de s’impliquer pour changer le monde et en créer un meilleur.

La bonne nouvelle c’est que nous pouvons le faire. Nous l’avons déjà fait auparavant. À bientôt sur la ligne de front.

Autres lectures

The Billionaire and the Anarchists : Tracing Twitter from Its Roots as a Protest Tool to Elon Musk’s Acquisition EVERYBODY OUT ! Resources for a Season of Post-Election Unrest January 6 : First as Farce, Next Time as Tragedy ? What If We Knew We Would Face Another Coup ? Take Your Pick : Law or Freedom : How “Nobody Is Above the Law” Abets the Rise of Tyranny The Trump Years : The Road from January 20, 2017 to January 20, 2021—A Chronology of Resistance Why Stop at Removing Biden ?

Thanks to lundimatin for the translation.