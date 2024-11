[LOGEMENT/PROPRIÉTÉ] Projection & Discussion – Mietshaüser Syndikat

Le Mietshaüser syndikat c’est quoi ?

C’est une organisation allemande qui propose une alternative de propriété immobilière collective et solidaire, visant à protéger les logements contre la spéculation et les hausses de loyers. Elle favorise la création de communautés où les habitants peuvent vivre de manière coopérative et autogérée.

Un repas à prix libre sera organisé entre la projection et la présentation et le bar de la médiathèque NGHE sera ouvert ! L’occasion de faire connaissance et d’échanger sur les questions de propriété privée, collective et alternatives à co-construire !